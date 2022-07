Russisch gemeenteraadslid veroordeeld tot zeven jaar strafkolonie voor kritiek op de oorlog

Alexei Gorinov, vastgezet in een glazen kooi in de rechtszaal, houdt een bordje vast met de tekst: ‘Hebben jullie deze oorlog nog steeds nodig?’ Beeld Kirill Kudryavtsev / AFP

In maart had Gorinov (60) tijdens een vergadering van de deelraad van het Krasnoselski-district in de Russische hoofdstad bezwaar gemaakt tegen de voorbereiding van festiviteiten in de wijk. Dat vond hij ongepast vanwege de strijd in Oekraïne, die Gorinov ‘de agressie van ons land’ noemde. Daarover zwijgen was voor hem volgens zijn vrouw Alla ‘onmogelijk’. ‘Daar is hij de man niet naar’, zegt ze na de uitspraak buiten de rechtbank.

Eind april werd Gorinov gearresteerd. Hem werd onder meer ten laste gelegd dat hij het Russische optreden in Oekraïne een oorlog noemde in plaats van een ‘speciale militaire operatie’ en dat hij repte van Oekraïense kinderen die daarbij waren omgekomen. Samen met de voorzitter van de deelraad, die het land is ontvlucht en bij verstek is gearresteerd, zou hij willens en wetens ‘fake nieuws’ hebben verspreid.

Volgens de rechter zijn de door Gorinov gebruikte woorden ‘niet in overeenstemming met de officiële briefings van het ministerie van Defensie’. Gorinov betoogde donderdag in zijn slotwoord dat hij enkel zijn persoonlijke mening had uitgesproken, een in de grondwet verankerd recht. Maar de rechter ziet in dit argument enkel Gorinovs ‘streven aan strafvervolging te ontkomen’.

Gorinov hoort het vonnis ogenschijnlijk onbewogen aan, zittend in een glazen kooi en met de handen geboeid. Hij houdt even een papier omhoog met de tekst: ‘Hebben jullie deze oorlog nog steeds nodig?’ Als de rechter vraagt of hij het vonnis heeft begrepen, antwoordt Gorinov bevestigend, om er sarcastisch aan toe te voegen: ‘Maar ik ben verbaasd dat de straf zo laag is.’

De politicus tekent beroep aan, maar heeft weinig vertrouwen in een goede afloop. ‘Het hoger beroep zal waarschijnlijk niets aan deze uitspraak veranderen’, verzucht collega-raadslid en advocaat Michail Birjoekov.

Gorinov is een van 55 Russen die momenteel om dezelfde reden worden vervolgd. Mensenrechtenactiviste Alla Frolova verbindt de zwaarte van de opgelegde straf aan het feit dat Gorinov geen schuld heeft bekend. Een eerder vonnis op basis van hetzelfde wetsartikel leidde tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van vijf jaar, nadat de gedaagde schuld had bekend. Gorinov zegt dat hij gewoon zijn mening heeft uitgesproken. ‘Dus dat is een signaal dat wie geen schuld bekent en kritiek levert op wat er gebeurt de volle laag krijgt.’