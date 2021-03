Russisch coronavaccin mogelijk op korte termijn in Europa geproduceerd

Beeld Reuters

Volgens RDIF-chef Kirill Dmitrijev gaat in elk geval het Italiaans-Zwitserse farmaceutische bedrijf Adienne het middel maken. RDIF is verantwoordelijk voor de financiering en de marketing van Spoetnik V. De Italiaanse toezichthouders moeten eerst nog toestemming geven voor de deal.

Het is de bedoeling dat het Italiaanse farmaceutische bedrijf in juli begint met de productie van het Russische vaccin. Voor het einde van het jaar zouden 10 miljoen doses van het vaccin in Italië geproduceerd moeten worden. Als de productie in Italië doorgaat, wordt dat de eerste plek in Europa waar Spoetnik-V wordt gemaakt. Het wordt al wel op andere plekken buiten Rusland gemaakt, zoals in India.

Volgens Dmitrijev heeft het RDIF ook met producenten in Spanje, Frankrijk en Duitsland contracten afgesloten, maar het is nog onduidelijk om welke bedrijven het gaat. Spoetnik V is nog niet goedgekeurd in de Europese Unie, maar kennelijk gaan sommige bedrijven ervan uit dat het Europese Geneesmiddelen Agentschap EMA op afzienbare termijn zijn zegen zal geven aan het vaccin.

Aanvankelijk werd in Europa nogal sceptisch gereageerd op de haastige introductie van het Russische vaccin, maar vorige maand kreeg het vaccin een zetje in de rug met de publicatie van testresultaten in het medische blad The Lancet waaruit blijkt dat in 92 procent van de gevallen bescherming bood tegen covid-19.

Inmiddels hebben al twee EU-landen het Russische vaccin toegelaten, Hongarije en Slowakije. Ook Tsjechië staat op het punt het groene licht te geven voor Spoetnik V. Als minimaal vier EU-landen daarom vragen zou de Europese Commissie onderhandelingen kunnen beginnen over de aankoop van het Russische vaccin.

‘Russische roulette’

Vooralsnog zijn de reacties vanuit Brussel nogal terughoudend. Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, suggereerde deze week dat Rusland en China de leveringen van hun vaccins gebruiken als propaganda en riep de EU-landen op zich niet te laten misleiden. ‘Wij houden ons aan onze waarden.’

In de Russische media worden de berichten over mogelijke productie van Spoetnik-V gezien als een overwinning voor Rusland, zeker na de uitspraken van Christa Wirthumer-Hoche, de Oostenrijkse voorzitter van het bestuur van het EMA. Volgens haar zou het snel toelaten van het vaccin neerkomen op ‘Russische roulette’. Daarmee lokte ze woedende reacties uit in Rusland. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov noemde de kritiek ongepast, terwijl de makers van het vaccin excuses eisten van het EMA.