Russisch-Chinese banden zijn ‘een goed voorbeeld’ van Beijings gewenste wereldorde

De VS zetten de ‘toekomst van de mensheid’ op het spel, terwijl de Chinees-Russische relatie juist ‘een goed voorbeeld’ is, aldus de nieuwe Chinese minister van Buitenlandse Zaken. Tijdens het Volkscongres doet hij zijn visie uit de doeken tegenover een publiek van (grotendeels vooraf geselecteerde) journalisten.

De nieuwe Chinese minister van Buitenlandse Zaken Qin Gang heeft gewaarschuwd voor ‘catastrofale gevolgen’ als de Verenigde Staten niet ophouden met het ‘onderdrukken’ van China. Hij deed dat dinsdag op een persconferentie in de zijlijn van het Nationaal Volkscongres in Beijing. Qin prees de Russisch-Chinese banden, en pleitte voor een nieuw model van internationale relaties, op Chinese leest.

De Chinees-Amerikaanse relaties zijn de voorbije jaren in hoog tempo verslechterd. Beijing houdt de VS verantwoordelijk voor spanningen in Taiwan, de oorlog in Oekraïne, en het hinderen van China’s opkomst. Eind vorig jaar kwam er enige ontspanning, toen presidenten Joe Biden en Xi Jinping afspraken ‘vangrails’ rond hun geschillen te plaatsen, om escalatie te voorkomen. Maar sinds het incident met een Chinese spionageballon zijn de spanningen weer hoog opgelopen.

Volgens Qin, die tot eind vorig jaar China’s ambassadeur in de VS was, lokte de Amerikaanse overreactie op het ‘onbemande luchtvaarttuig’ een onnodige diplomatieke crisis uit. Het toont dat ‘de Amerikaanse perceptie van China ernstig verstoord is’, zei hij. ‘De VS zien China als hun belangrijkste rivaal en geopolitieke uitdaging.’ Hij beschuldigde Amerikaanse politici van ‘hysterisch neo-McCarthyisme’, verwijzend naar een anticommunistische heksenjacht in de jaren vijftig.

Over de auteur Leen Vervaeke is correspondent China. Zij woont in Beijing. Eerder was ze correspondent België.

Chinese overheidsfunctionarissen halen vaker hard uit naar de VS, maar Qin deed dat in opvallend omineuze bewoordingen. ‘Als de VS niet op de rem trappen maar sneller op het verkeerde pad blijven afdalen, kunnen zelfs ontelbaar veel vangrails geen ontsporing vermijden, en zal er zeker conflict en confrontatie zijn. Wie zal de catastrofale gevolgen dragen? Zo’n competitie is een roekeloze gok, met als inzet (…) de toekomst van de mensheid.’

Qin suggereerde ook dat de VS de oorlog in Oekraïne opzettelijk in stand houden. China had aan geen enkele partij wapens geleverd, zei hij, in tegenstelling tot het Westen. Beijing beweert neutraal te zijn, en ijvert voor vredesonderhandelingen, waarbij het Russische en Oekraïense grieven als even legitiem voorstelt. Verwijzend naar de VS: ‘Er lijkt een onzichtbare hand die ijvert voor voortzetting en escalatie van het conflict, en die de Oekraïnecrisis gebruikt voor een geopolitieke agenda.’

Taiwan

De minister linkte de Oekraïnekwestie ook aan Taiwan, de meest ontvlambare kwestie in de Chinees-Amerikaanse strubbelingen. ‘Waarom vragen de VS China geen wapens te leveren aan Rusland, terwijl ze zelf wapens blijven verkopen aan Taiwan?’, aldus Qin. De krant Financial Times meldde dinsdag dat de Amerikaanse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy (Republikeins) afziet van een bezoek aan Taiwan, om escalatie te vermijden. Hij zal de Taiwanese president in de VS ontmoeten.

De Chinese diplomatie leek eind vorig jaar de toon wat te matigen, na het loslaten van het zerocovidbeleid en het heropenen van de grenzen. Het optreden van Qin Gang maakt duidelijk dat dit tijdelijk was. Nu Xi Jinping zijn derde termijn binnen heeft, is het tijd om zijn ideeën over diplomatie ten uitvoer te brengen, en ‘Chinese modernisering’ als model voor de wereld te promoten. Qin had het over ‘een nieuw type van internationale relaties’ en ‘Chinese grootmachtdiplomatie voor het nieuwe tijdperk’.

Beijing beschrijft ‘Chinese modernisering’ in ronkende termen – gericht op vrede, ontwikkeling, samenwerking en wederzijds voordeel – maar het lijkt een nieuwe vorm van grootmachtpolitiek, waarbij kleinere landen onderschikt worden gemaakt. Qin noemde de Chinese relatie met Rusland als ‘een goed voorbeeld voor internationale relaties’, en stelde zichzelf voor als weldoener voor het Midden-Oosten, Afrika, Zuidoost-Azië en de Indo-Pacific.

Het westerse model – gebaseerd op ‘oorlog, kolonisatie en plundering’ – is volgens Qin in ieder geval uitgespeeld. ‘Terwijl westerse modernisering een prelude is op de modernisering van de mensheid, is de ontwikkeling en vooruitgang van ontwikkelende landen, waaronder China, een symfonie’, zei hij. ‘Jonge Chinezen kunnen met het najagen van hun dromen het meest opwindende en mooie deel van deze symfonie componeren.’

Journalisten

Die nieuwe wereldorde werd gereflecteerd in de opzet van de persconferentie. De Chinese overheid liet 33 vaste China-correspondenten toe tot het mediacentrum, een fractie van het totale aantal, zogenaamd omwille van beperkte zitplaatsen. Tegelijk liet het zo’n zestig journalisten invliegen uit het mondiale Zuiden. Die nemen deel aan een beursprogramma, op kosten van de Chinese overheid, en krijgen toegang tot evenementen waar westerse correspondenten steeds meer worden geweerd.

De journalisten worden geselecteerd door de Chinese ambassade en betaald door Beijing. Ze krijgen een vliegtuigticket, een appartement en een maandelijkse toelage. ‘Wij kunnen veel van China leren, we zitten in hetzelfde ontwikkelingsmodel’, aldus Oumar Ndiaye van de Senegalese krant Le Soleil. Hij was vorig jaar op het Partijcongres, en werd dit jaar opnieuw uitgenodigd. ‘Het protocol is heel indrukwekkend, het is allemaal heel goed georganiseerd.’

Veel net ingevlogen journalisten hebben weinig voorkennis van China. Tegelijk worden ze volop in beeld gebracht door Chinese staatsmedia, om de indruk van persvrijheid te wekken. ‘Ik weet niets over China, ik ben een onbeschreven blad’, aldus Helena Kocova, journalist in Tsjechië en de enige Centraal-Europese deelnemer. ‘Ik schrijf over binnenlandse zaken, maar mijn collega van de buitenlandredactie was te oud om te mogen deelnemen.’

Ook de (vooraf vastgelegde) vragen volgen een geopolitiek patroon. Ingevlogen journalisten uit Egypte en Pakistan, geflankeerd en gesouffleerd door Chinese ambtenaren, stellen vragen over de aantrekkingskracht van ‘Chinese modernisering’ en het infrastructuurprogramma Belt and Road Initiative. Na media uit Rusland, en later de VS, Japan en Singapore, mag het Franse persbureau AFP één vraag stellen over Europa. Qin herhaalt kort China’s vaste mantra voor Europa: ‘Strategische autonomie’, dus afstand houden van de VS.