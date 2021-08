Russisch activistenechtpaar ruim decennium naar strafkamp: drugsveroordeling of waarschuwing vanuit het Kremlin?

Gevangenen worden geëscorteerd door een bewaker in een Russisch strafkamp. Beeld Yevgeny Yepanchintsev/TASS

Het echtpaar hield zich bezig met lokaal activisme in de provinciestad Pskov. Lia Miloesjkina bestuurde er een vestiging van Open Rusland, een oppositiebeweging van de gevluchte oligarch Michaïl Chodorkovski. Haar echtgenoot Artjom Miloesjkin was betrokken bij de organisatie van protesten tegen het beleid van president Poetin.

Een rechter acht bewezen dat het echtpaar amfetamine verkocht en brand stichtte bij mensen die niet betaalden voor hun drugs. Ze stelde de begindatum van de straf voor Lia Miloesjkina (10,5 jaar cel) uit naar 2024, als de twee zoontjes van het echtpaar 14 jaar zijn.

Waarschuwing

De straffen zorgen voor rillingen bij Russische activisten, van wie velen de afgelopen maanden naar het buitenland zijn gevlucht. Zij zien de gevangenisstraffen van langer dan een decennium voor twee ouders als een waarschuwing van het Kremlin in aanloop naar de parlementsverkiezingen van volgende maand.

Na het horen van zijn vonnis (elf jaar cel) ontstak Artjom Miloesjkin in een woede-uitbarsting. Hij vernielde een bankje in de metalen kooi waarin Russische verdachten moeten plaatsnemen tijdens rechtbankzittingen.

Страшное видео на самом деле. Бессильная ярость – всё что у людей в России осталось. Муж экс-координатора псковской "Открытки" Артем Милушкин ломает скамью подсудимых, услышав приговор - 11 лет. Жене дали 10,5 лет с отсрочкой на три. pic.twitter.com/i9QUIa5hLp — Роман Попков (@romanpopkov1) 12 augustus 2021

Volgens hem dreigden de autoriteiten jaren geleden al met drugsaantijgingen om hem en zijn vrouw over te halen om hun activisme te beëindigen. In november 2018 werd hij op weg naar een demonstratie aangehouden door een agent die gezegd zou hebben: ‘De volgende keer heb je 10 gram drugs in je zak’. Miloesjkin diende een klacht in tegen de agent, maar die werd verworpen. Twee maanden later werden hij en zijn vrouw gearresteerd.

Drugsbeschuldigingen worden vaak ingezet door de Russische veiligheidsdiensten tegen Poetins critici. In 2019 werd onderzoeksjournalist Ivan Goloenov opgepakt met mefedron in zijn rugzak en appartement. Die arrestatie veroorzaakte zoveel ophef dat de autoriteiten hem lieten gaan en opbiechtten dat de drugs verstopt waren door vijf agenten van de Moskouse politie.

Onbegrijpelijke ruis

De aanklacht tegen de Miloesjkins is grotendeels gebaseerd op verklaringen van een man die amfetamine gekocht zou hebben bij het echtpaar. Voor hij de Miloesjkins beschuldigde, werd hij volgens zijn vriendin vier uur geslagen op een politiebureau. De man bevestigde de mishandeling tegenover de rechter, maar trok zijn getuigenis daarover later in.

De rechter baseerde zich ook op beelden van verborgen camera’s, waarop te zien zou zijn hoe de man drugs koopt bij de Miloesjkins. Maar volgens Russische journalisten die de opnames in de rechtbank zagen, bestonden de opnames louter uit twaalf minuten onbegrijpelijke ruis. Andere getuigen zijn slechts een keer gehoord door de politie en daarna uit Pskov vertrokken.

Gevaarlijk

‘We moeten concluderen dat een groot aantal politieagenten betrokken is geweest bij de vervalsing van bewijs en bij het verstoppen van drugs’, zei de advocaat van Artjom Miloesjkin donderdag. ‘En het gaat niet om een of twee mensen, maar om een hele afdeling.’

Open Rusland, de oppositieorganisatie waar het echtpaar bij betrokken was, werd in mei opgeheven. Bestuurders van de organisatie vonden het te gevaarlijk om hun werk door te zetten, nadat het Kremlin de organisatie verbood en aankondigde om medewerkers jarenlang op te sluiten.