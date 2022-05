Russen zoals wij, die weten dat ons land een schandelijke oorlog voert, zijn nu nog in de minderheid, maar het worden er steeds meer

Russische militairen repeteren voor de militaire parade op Overwinningsdag op 9 mei in St.-Petersburg. Beeld Yuri Kochetkov / AP

Op 24 februari 2022 begingen de Russische autoriteiten een inter­nationale misdaad, en waarschijnlijk ook de grootste stommiteit in de moderne geschiedenis, door een zinloze en immorele oorlog te beginnen tegen Oekraïne.

De doelen van deze oorlog werden door president Poetin zo vaag omschreven, dat de Russische propaganda en overheidsfunctionarissen het er onderling nog steeds niet over eens kunnen worden waarom Rusland eigenlijk de agressor is geworden, waarom het op verzet van een groot deel van de wereld stuit, en waarom ­soldaten en vreedzame burgers omkomen op het grondgebied van Oekraïne.

Niemand, ook de Russische president zelf niet, kan een antwoord geven op de vraag waar hij in godsnaam mee bezig is. Maria Zacharova, de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, opperde zelfs eens dat de reden voor de oorlog moest worden gezocht in de ‘nationalistische aanspraken’ van de Oekraïners op het recept voor borsjtsj, dat ze ‘niet wilden delen met huisvrouwen in Rusland’.

Anti-oorlogseditie

De Oekraïners luisteren niet naar derge­lijke flauwekul en bieden heldhaftig verzet tegen de agressor. Tegelijkertijd vormt de samenleving in Rusland een donkere mix van mensen die door de propaganda zijn misleid en bereid zijn hun buren te ontmenselijken; mensen die tegen elke prijs proberen de werkelijkheid te ontwijken, een ‘gewoon leven’ te leiden en ‘buiten de politiek’ te blijven; de directe medeplichtigen aan deze misdaad uit de ambtenarij; het propaganda-apparaat en het leger; en dan mensen zoals wij – de Russen die weten dat ons land een schandelijke oorlog voert, waarmee we ons nooit zullen verzoenen. Mensen zoals wij zijn nu nog in de minderheid in ons land, maar wij weten zeker dat het er miljoenen zijn. En het zullen er meer worden.

Op 25 februari was Novaja Gazeta de enige Russische krant die uitkwam met een anti-oorlogseditie, in het Russisch en het Oekraïens, met de huiveringwekkende kop ‘Rusland bombardeert Oekraïne’. Begin maart namen de Russische autoriteiten wetten aan die militaire censuur invoerden: alle feiten over de oorlog die indruisten tegen de officiële verklaringen van het ministerie van Defensie, werden tot nepnieuws verklaard. Voor de verspreiding daarvan kunnen Russische burgers tien jaar gevangenisstraf krijgen. In navolging van Orwells ‘Newspeak’ werd het verboden de oorlog een oorlog te noemen. Je moest schrijven over ‘gevechtshandelingen’, de ‘speciale operatie’ of over ‘de bevrijding van Oekraïne van de nazi’s’. Overwinnaars die overtuigd zijn van hun gelijk gedragen zich niet zo, die verbieden hun eigen burgers niet te spreken en te denken.

Aanslag Dmitri Moeratov

De journalisten van de Novaja streden nog een paar weken tegen de censuur, ­terwijl ze probeerden de Russen de waarheid over de oorlog te vertellen onder de nieuwe omstandigheden. We publiceerden verhalen over Oekraïense vluchtelingen in Europa, over de vervolging van ­anti-oorlogsactivisten in Rusland, afschuwelijke details van de massale, gedwongen mobilisatie op het grondgebied van de niet-erkende ‘volksrepublieken’ Donetsk en Loehansk. We schreven over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, wat de Russische autoriteiten er ook over dachten. Op 28 maart 2022 kreeg Novaja Gazeta een tweede waarschuwing van de Russische censor en werd zij gedwongen haar werk te stoppen, voor het eerst sinds 1995. Doorgaan was te gevaarlijk voor onze journalisten en medewerkers.

Op 7 april vielen onbekende lieden de hoofdredacteur van Novaja Gazeta, Nobelprijswinnaar Dmitri Moeratov, aan op een treinstation in Moskou: ze gooiden rode verf in zijn gezicht. De daders werden achterhaald door journalisten, maar de Russische politie opende geen onderzoek. Zo laten de Russische autoriteiten zien dat je ongestraft jacht mag maken op mensen die de aanval op Oekraïne niet steunen. Sinds het aantreden van president Poetin zijn al zes jour­nalisten van Novaja vermoord.

Novaja Gazeta. Europa

Op diezelfde dag, 7 april, verlieten wij de krant en startten wij een nieuwe uitgave: ­Novaja Gazeta. Europa, die volledig losstaat van de redactie in Moskou, juridisch en feitelijk. Wij willen de waarheid over de oorlog vertellen en doen alles wat we kunnen om daar een einde aan te maken. Dat is waarom we Novaja Gazeta. Europa zijn gestart, en wij roepen u op ons te lezen en ons te helpen. We zijn de journalisten van de Volkskrant dankbaar voor hun hulp op 9 mei, een dag die cruciaal is voor de propagandamachine van Poetin.

Voorlopig kunnen we niet in Rusland werken, maar Novaja ­Gazeta belichaamt het idee van een krant die de onplezierige ­waarheid spreekt en uitkomt in het Russisch (maar nu niet meer alleen in die taal). Dit idee valt niet te vernietigen.

Vertaling: Bert Lanting

Samenwerking met Europese kranten Na bijna dertig jaar onafhankelijke journalis­tiek moest de Russische oppositiekrant Novaja Gazeta eind maart de deuren sluiten. De krant werd het slachtoffer van de censuur die het Kremlin heeft afgekondigd na de aanval op ­Oekraïne. Uitgeweken journalisten van de ­Novaja zijn een nieuwe krant begonnen: Novaja Gazeta. Europa. Ter gelegenheid van 9 mei, de dag waarop Rusland de overwinning op nazi-Duitsland viert, pleiten ze hier voor een andere zege: die van het vrije woord. De Volkskrant steunt het Russische initiatief, net als veel andere Europese kranten die hun pagina’s inruimden voor verhalen van Novaja Gazeta.