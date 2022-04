Russen voeren strijd in oosten Oekraïne op, Britten melden val van de stad Kreminna

Oekraïense militairen graven een loopgraaf in de buurt van Barvinkove, Oost-Oekraïne. Beeld AFP

De Russische omsingelingspoging gaat ook gepaard met steeds hevigere luchtaanvallen. Moskou meldde dinsdag 87 militaire doelwitten te hebben bestookt, tegen zo’n 50 een dag eerder. De Russen proberen onder andere de bevoorrading en versterking van het Oekraïense leger in de Donbas, met onder andere Westerse wapens, te dwarsbomen.

‘De komende weken zullen heel, heel cruciaal zijn voor de uitkomst van de strijd die zich aan het vormen is’, aldus Amerika’s hoogste militair Mark Milley. De opvoering van de aanvallen komt nu 9 mei nadert. De VS gaan ervan uit dat de Russische president Poetin nog voor deze dag, waarop jaarlijks de overwinning op nazi-Duitsland wordt gevierd, de strijd om de Donbas wil beslechten.

De Amerikaanse en Britse regering zeiden tot nu toe dat het Russische leger, sinds de start vorige week van het offensief in het oosten, minimale terreinwinst heeft geboekt. De komende dagen moeten duidelijk maken of de Russen nu proberen een doorbraak te forceren bij hun pogingen om vanuit het noorden en het zuiden op te rukken om de ruim 40 duizend Oekraïense militairen in de Donbas te omsingelen.

In de tang genomen

De felle strijd onder Izjoem is van belang omdat het zal uitmaken of de Russen vanuit het noorden de Oekraïners kunnen insluiten. Volgens de Britse inlichtingendiensten wordt er in het gebied zwaar gevochten omdat het Russische leger probeert op te rukken naar de steden Slovjansk en Kramatorsk, die aan een belangrijke snelweg liggen. Op een video is te zien hoe een colonne tanks via een open terrein onderweg is naar Slovjansk.

Het nabijgelegen stadje Kreminna zou volgens de Britten al zijn gevallen. De afgelopen dagen woedden felle straatgevechten in Kreminna. De Russen claimden vorige week al dit stadje te hebben ingenomen. Het Oekraïense leger, dat zich al sinds 2014 heeft ingegraven in de Donbas, meldt ook zware strijd rond de twee steden Roebizjne en Popasna. Tegelijk proberen de Oekraïners te voorkomen dat de Russen vanuit het zuiden oprukken. Als de omsingeling lukt, wordt het Oekraïense leger in de tang genomen.

De verdediging van de zuidelijke stad Zaporizja, ten noordwesten van Marioepol, wordt flink versterkt. Deze stad aan de rivier de Dnjepr is van belang voor de bevoorrading van het Oekraïense leger in het oosten, in het bijzonder in de Donbas. Verwacht wordt dat het Russische leger eenheden die Marioepol belegerden, zal vrijmaken voor de strijd om de Donbas en de omsingeling van de Oekraïners.

Aanvoer zware wapens

Volgens de hoge Oekraïense functionaris Oleksii Danilov, voorzitter van de Nationale Veiligheidsraad, zijn al twaalf tot veertien Russische elite-eenheden naar het oosten gedirigeerd om deel te nemen aan de slag om de Donbas. Ook moet Kyiv er rekening mee dat de Russen vanuit Melitopol noordwaarts zullen trekken om Zaporizja te bedreigen. Als de twee Russische aanvalsgolven bij elkaar komen, wordt het moeilijker voor het Westen om de Oekraïners van wapens te voorzien.

De VS en de Europese bondgenoten proberen nu met alle macht vooral zware wapens Oost-Oekraïne in te krijgen om de inname van de Donbas te voorkomen. Cruciaal voor de strijd zullen onder andere de houwitsers en andere langeafstandsartillerie worden die de VS, Canada en Frankrijk hebben toegezegd. Hiermee kan het Oekraïense leger, dat een bestandslijn in de Donbas van zo’n vijfhonderd kilometer moet verdedigen, de Russen tot op zo’n veertig kilometer onder vuur nemen.

Een grote onzekere factor is of Moskou met de gevechtseenheden die nu worden ingezet, wel in staat is om de Donbas in te nemen. Het Kremlin besloot vorige week al tot de aanval over te gaan in Oost-Oekraïne hoewel de aanvalsmacht nog lang niet compleet was. Eenheden die Kyiv moesten innemen en zware schade hadden opgelopen bij de strijd, werden weer opgelapt en in allerijl overgebracht naar het strijdtoneel.

‘Militair onverstandig’

Volgens de Britse minister van Defensie Ben Wallace zou 25 procent van de Russische gevechtseenheden die de invasie begonnen, inmiddels niet meer in staat zijn om te vechten. Londen schat dat zo’n 15 duizend Russen zijn gesneuveld in twee maanden oorlog. De VS zeggen dat sommige eenheden voor slechts zeventig procent zijn gevuld. In plaats van af te wachten tot de nieuwe aanvalsmacht weer is opgebouwd, besloten de Russen fasegewijs militairen Oost-Oekraïne in te sturen.

De Britse staatssecretaris voor Defensie James Heappey zei maandag dat Poetin ‘militair onverstandige’ besluiten neemt omdat hij op 9 mei de ‘held’ wil uithangen. ‘Het feit dat hij heeft bevolen dat de militaire uitkomst voor 9 mei moet worden veiliggesteld, betekent dat commandanten een offensief moeten lanceren terwijl ze weten dat het absolute dwaasheid is om dit te doen nog voordat je al je troepen hebt verzameld’, aldus Heappey tegen de BBC.