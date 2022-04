Russen voeren hun aanvallen op: hoe gaat de ‘Slag om de Donbas’ eruitzien?

Oekraïense soldaten aan de frontlinie in de Donbas, 11 april 2022. Beeld Diego Herrera Carcedo/Anadolu Agency via Getty Images

De Donbas is een gebied met veel open terrein. Dat maakt het gunstig voor de Russische tank-en andere gemechaniseerde eenheden om massaal in de aanval te gaan. De strijd om de Donbas, zo waarschuwt Oekraïne, zal herinneren aan de tankslagen uit de Tweede Wereldoorlog.

Er bestaat in de Donbas een bestandslijn, sinds 2015, van maar liefst zo’n vijfhonderd kilometer. De loopgraven en het land erachter worden al jaren fel verdedigd door de beste soldaten van het Oekraïense leger. Het Russische leger zal deze lange bestandslijn moeten doorbreken.

Ook zijn er stadjes en dorpen die ingenomen moeten worden op de Oekraïners, iets waarmee de Russen in het noorden en zuiden tot nu toe flink worstelden.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski en de legerleiding claimden maandag dat de Russen volop in de aanval zijn gegaan in de Donbas. Op tal van plekken werd felle strijd geleverd. Volgens het Kremlin zal het oorlogsplan tegen de Donbas ‘stapsgewijs’ worden uitgevoerd. In het weekeinde hebben Amerikaanse functionarissen al gewaarschuwd dat Moskou het overbrengen van gevechtseenheden naar het oostelijke front, dat nog lang niet is afgerond, niet zou afwachten en alvast in de aanval zou gaan.

Slecht gecoördineerd

De grote vraag is of het Russische leger, dat tot nu toe slecht gecoördineerd optrad en geplaagd werd door logistieke problemen en een lage moraal, heeft geleerd van de gemaakte fouten. Kan het de enorme ruimte in de Donbas, waar Duitse en Russische gemechaniseerde eenheden tijdens de Tweede Wereldoorlog zware strijd voerden, uitbuiten en er wél succesvol te werk gaan? Of dreigt ook hier de Russische aanval stuk te lopen op stevig verzet van de gemotiveerde Oekraïense militairen?

‘De Donbas is een open, klassiek front waar de Russen hun zware militaire middelen volop kunnen inzetten’, zegt luitenant-generaal b.d. Hans van Griensven, oud-commandant van de Nederlandse militairen in Uruzgan. ‘Ik verwacht dat ze hier beter gebruik zullen maken van wat ze militair in huis hebben, zoals massale vuursteun en de luchtmacht. Van een gecoördineerd optreden met hun luchtmacht was tot nu toe weinig sprake. Deels kwam dit door het stedelijke gebied waarin ze moesten opereren. Veel van hun tanks zijn hierdoor uiteindelijk uitgeschakeld.’

Verwacht wordt dat het Russische leger vanuit het noorden, het oosten en het zuiden zal proberen op te rukken om de naar schatting 40- tot 50 duizend Oekraïense soldaten in de Donbas in te sluiten. Op maandag werden bij plaatsen langs de fronten waar de Russen kennelijk willen oprukken, zware Russische aanvallen gemeld met onder andere artillerie. De Russen proberen onder meer bij Izium, onder Charkiv, zuidwaarts te trekken naar de Donbas.

Op zoek naar zwakke plek

De vraag is of er langs de gehele bestandslijn een massale aanval komt om het Oekraïense leger onder de voet te lopen of dat de Russen ergens specifiek willen toeslaan. Als ze hun klassieke militaire optreden volgen, aldus Van Griensven, zullen ze ergens langs de bestandslijn een ‘zwaartepunt’ kiezen om door te breken.

‘Je zoekt altijd de zwakste plek van de tegenstander’, zegt de oud-officier, die na de Russische inval in de Krim in 2014 hoofd plannen was in het operationele Navo-hoofdkwartier in Brunssum. Hij was toen verantwoordelijk voor de huidige Navo-plannen met betrekking tot Rusland.

Van Griensven: ‘De hoop van de Russen is dat de Oekraïners bij zo’n ‘zwaartepunt’ zullen bezwijken. Hun doel is achter de vijandelijke linies te komen. Daar is het Oekraïense leger kwetsbaar. De logistieke lijnen en commandocentra van de Oekraïners kunnen dan worden uitgeschakeld.’

Volgens de voormalige commandant, die in Uruzgan onder andere de Slag om Chora leidde tegen de Taliban, zal echter niet snel duidelijk worden waar dit zwaartepunt ligt. Van Griensven: ‘De truc van de Russen is om het Oekraïense leger niet te laten weten waar ze precies door willen breken. Ze willen hen hierover zo lang mogelijk in het ongewisse laten. Er zullen dus veel schijnaanvallen op andere plekken worden uitgevoerd. Maskirovka, zo noemen de Russen deze vorm van militaire misleiding.’

Waakzaam zijn

Het Oekraïense leger, dat zich al sinds 2015 heeft voorbereid op een frontale aanval van het Russische leger en de pro-Russische separatisten in de Donbas, kan het zich niet veroorloven om de aandacht te laten verslappen. Op sommige plekken zouden ze zelfs al in de tegenaanval zijn gegaan om de aanvoerlijnen van de Russen te verstoren. Kyiv hoopt ook met de nieuwe zware wapens, die het Westen heeft toegezegd, het Russische leger te weerstaan en ze zware verliezen toe te brengen.

Van Griensven: ‘Het Oekraïense leger zal over de hele bestandslijn waakzaam moeten zijn. En ze moeten hun inlichtingen goed op orde hebben. Ze zullen bovendien over sterke reserve-eenheden moeten beschikken om snel te reageren. Want deze eenheden zullen direct naar de plek gebracht moeten worden waar de Russen zijn doorgebroken.’

Voor de Oekraïense militairen in de Donbas valt te hopen dat met name de elf houwitsers die de VS hebben beloofd snel en veilig het gebied bereiken. Deze langeafstandsartillerie heeft een bereik van zo’n veertig kilometer. Van Griensven: ‘Alles is nu welkom voor het Oekraïense leger. Met deze houwitsers kunnen ze de Russen van grote afstand beschieten. Ze kunnen onder andere de zwakke plekken van het Russische leger aanvallen, zoals de logistieke lijnen en commandoposten, maar ook hun artillerieopstellingen.’