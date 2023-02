Russen verloren bijna 40 procent van hun tanks, zelfs modernste werden kapotgeschoten

In Dmytrivka, een voorstad van Kyiv, is een vernietigde Russische tank versierd door straatkunstenaar Tvboy. Beeld AFP

Hoe de invasie als een molensteen hangt om de nek van de Russische krijgsmacht, blijkt ook uit cijfers van de Britten. Het Britse ministerie van Defensie schat dat vrijwel de gehele landmacht, zo’n 97 procent, nu vecht in Oekraïne. ‘De oorlog heeft het Russische leger enorm veel gekost’, aldus de Britse minister van Defensie Ben Wallace.

De nieuwe cijfers komen nadat de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin dinsdag zei dat de invasie op een nachtmerrie was uitgelopen voor Moskou. ‘Poetin dacht dat hij Oekraïne snel zou verslaan’, aldus Austin over de oorlog die volgende week een jaar gaande is. ‘Maar hij had het bij het verkeerde eind. Rusland heeft verloren. Ze hebben strategisch, operationeel en tactisch verloren. En zij betalen er een hoge prijs voor op het slagveld.’

Voor de invasie werd de Russische tankmacht gezien als een van de grootste bedreigingen voor het Oekraïense leger. Maar volgens het IISS (Internationaal Instituut voor Strategische Studies) heeft de Russische landmacht nog maar 1.800 tanks over van de 2.927 waarover het beschikte toen president Poetin het startsein gaf voor de invasie. Vooral de werkpaarden van de tankmacht, de twee modernste versies van de T-72-tank, werden zwaar getroffen. Zo’n vijftig procent van deze gevechtstanks werd uitgeschakeld, voornamelijk door de duizenden trefzekere antitankwapens die het Westen leverde.

Kapotgeschoten

Alleen al de VS voorzagen het Oekraïense leger van 60 duizend antitankwapens en granaten om de Russische tanks en pantserwagens te bevechten. De Oekraïners kregen onder andere 8.000 Javelins, het modernste antitankwapen van het Amerikaanse leger. Hiermee werden de Russische tanks tot op vijf kilometer kapotgeschoten. Door de effectiviteit van de westerse antitankwapens zagen de Russische tankeenheden zich gedwongen om op grotere afstand te opereren.

Maar het Russische opperbevel moest het afgelopen jaar ook met lede ogen toezien hoe hun modernste tanks, de T-80 en de T-90, zeer kwetsbaar bleken. Zo leed de Vierde Garde Tank-divisie, die is uitgerust met de T-80, in het begin van de invasie zware verliezen. Volgens het IISS verloren de Russen van een van de modernste versies van de T-80 zelfs tweederde van het arsenaal.

Het IISS bevestigt berichten van de afgelopen maanden dat de Russen meer en meer hun toevlucht zoeken tot oudere tanks uit de Sovjet-tijd om hun gevechtsoperaties voort te zetten. Het gaat om de T-62 en de T-64, tanks uit de jaren zestig waarvan een aantal door het Oekraïense leger werd vernietigd of buitgemaakt. Volgens schattingen van de denktank beschikt Moskou nog over zo’n vijfduizend van deze oude tanks.

‘De samenstelling van het Russische arsenaal is veranderd’, aldus het IISS over de tankmacht waarmee Moskou in 2023 de oorlog voortzet. ‘Terwijl moderne tanks worden vernietigd, probeert Rusland zijn arsenaal in stand te houden door oudere voertuigen uit de opslag te halen.’

#Ukraine: T-62s keep coming - another Russian T-62M tank was captured by the Ukrainian army in #Kherson Oblast recently. pic.twitter.com/lWBjRslK9Q — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) 5 oktober 2022

Leger was slecht voorbereid

Militaire deskundigen en onderzoekers brachten het afgelopen jaar de zware Russische tankverliezen ook in kaart. Maar het is voor het eerst dat een gezaghebbende denktank met een telling komt. Het IISS kwam tot een schatting van het aantal uitgeschakelde tanks aan de hand van openbare bronnen over de oorlog, zoals de talloze Oekraïense video’s van drone-aanvallen op tanks en beschietingen met antitankwapens.

Volgens de denktank was het Kremlin veel te optimistisch over de kracht van het leger en de kwaliteit van het materieel. ‘Ruslands strategie was gebaseerd op een slecht begrip over wat zijn leger aan kon’, concludeert het IISS. De trainingen en oefeningen bleken niet voldoende om het leger voor te bereiden op offensieve acties tegen een goed bewapende vijand.

‘In de eerste echte oorlogstest tegen een vastberaden conventionele tegenstander, is het Russische leger tot nu toe tekortgeschoten, met name de grondtroepen’, concludeert topman John Chipman van het IISS . ‘Het optreden van Rusland heeft vragen doen rijzen over de competentie van de politieke en hoge militaire leiding. De kwaliteit van het lagere militaire leiderschap bleek laag.’