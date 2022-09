Russen verliezen ruim 150 tanks en meerdere vliegtuigen in tegenoffensief

Een Oekraïense soldaat rookt een sigaret op een achtergelaten Russische tank, net buiten Izium. Beeld REUTERS

In de afgelopen week zijn 500 stuks Russisch materieel (waaronder 157 tanks, 5 vliegtuigen en helikopters, en 151 infanterievoertuigen) verloren gegaan. Hiermee komt het totaal boven de 6 duizend. Dit blijkt uit een analyse van onderzoeksbureau Oryx Spioenkop. De onderzoekers noteren alleen verliezen die met beeldmateriaal bevestigd zijn. Het Britse ministerie van Defensie meldde maandag dat de Russische luchtmacht 4 vliegtuigen is verloren. Britse analisten vermoeden dat Rusland steeds grotere risico’s neemt. Op dit moment gaat er ongeveer evenveel materieel verloren als in de eerste weken van de oorlog.

De schattingen van het Oekraïense Ministerie van Defensie zijn hoger, namelijk ruim 14 duizend verloren stuks Russisch materieel. Van vernietigde schepen en tanks wordt relatief vaak beeldmateriaal gevonden, en een groot deel van de claims van het Oekraïense leger is onafhankelijk bevestigd. Bij artillerie en drones lukt dat veel minder vaak of zijn de schattingen van Oekraïne aan de hoge kant.

De bevestigde verliezen aan Oekraïense zijde zijn vele malen lager, maar dat wil niet zeggen dat het Oekraïense leger ongeschonden uit het strijdgewoel komt. Uit door Russen bezet gebied is vaak minder beeldmateriaal beschikbaar. Meer dan de helft van de verloren gegane wapens en legervoertuigen is vernietigd, ongeveer eenderde is buitgemaakt door de tegenstander. De rest is achtergelaten of beschadigd.

Het tegenoffensief van Oekraïne heeft tot grote Russische verliezen geleid. Oekraïne heroverde naar eigen zeggen in een week tijd ruim 8 duizend vierkante kilometer in het noordoosten. Ook in het zuiden wordt hevig gestreden. Ook de afgelopen dagen is, volgens de onderzoekers van het Institute of War, gebied heroverd.