Russen vallen West-Oekraïne aan en vuren acht raketten af op militaire basis bij Lviv

Ambulances die onderweg zijn naar de militaire basis in Yavoriv. Beeld Dan Kitwood / Getty Images

Bij de aanval werden volgens de gouverneur van Lviv tenminste 35 mensen gedood en raakten 134 mensen gewond. De basis ligt op minder dan 25 kilometer van de Pools-Oekraïense grens waar Navo-troepen zijn gestationeerd. De aanval volgt op een Russische waarschuwing dat westerse wapenleveranties ‘legitieme doelwitten’ zijn voor het Russische leger.

Volgens de New York Times is de basis in Yavoriv een essentiële schakel in de doorvoer van westerse wapens naar de Oekraïense strijdkrachten. Zaterdag zei de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Rjabkov dat Oekraïne ‘volpompen met wapens uit een hele reeks landen’, niet alleen een ‘gevaarlijke zet’ was, maar ook ‘iets waardoor zulke konvooien legitieme militaire doelwitten worden’. Enkele uren later beloofde de Amerikaanse president Biden dat hij Oekraïne voor nog eens 200 miljoen dollar aan wapens en militaire steun zou leveren.

Op de basis in Yavoriv werden ook buitenlandse strijders getraind die voor Oekraïne willen vechten. Volgens Oekraïne hebben er ook buitenlandse militaire instructeurs op de basis gewerkt, onder meer uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Canada, Italië en Letland. Voor zover bekend zijn ze niet geraakt bij de aanval. Het is ook niet duidelijk of zij aanwezig waren toen de raketten insloegen.

Vluchtelingen

Het westen van Oekraïne, met Lviv als belangrijkste plaats, is traditioneel meer op Europa georiënteerd dan het oosten. Tot dusverre bleef dit gebied grotendeels gevrijwaard van Russische aanvallen. Lviv was een veilige haven voor honderdduizenden vluchtelingen uit andere regio’s in Oekraïne.

Maar de Russische aanvallen breiden zich verder uit naar het Westen. Afgelopen nacht werd ook het vliegveld van Ivano-Frankivsk opnieuw aangevallen. Dat gebeurde vrijdag ook al. Het vliegveld van Loetsk werd toen eveneens onder vuur genomen. De afgelopen nachten klonk in het Lviv het luchtalarm, maar werd de stad niet aangevallen.

Het toegenomen geweld in West-Oekraïne kan niet alleen de invoer van westerse wapens bemoeilijken, maar ook de uitreis van Oekraïense vluchtelingen naar de landen van de Europese Unie.