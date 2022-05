Russen slagen er niet in zware westerse wapens te stoppen, eerste kanonnen VS schieten al

Een Amerikaanse M777-houwitser wordt afgevuurd tijdens een militaire oefening. Oekraïne heeft er negentig gekregen. Beeld Nicholas Filca / US Marines

Sommige van de M777-houwitsers, die behoren tot de zwaarste van de VS, worden volgens het Pentagon zelfs al gebruikt om de Russen in de Donbas te bestoken. Ook het overgrote deel van de precisiegranaten voor de kanonnen is in Oekraïense handen. De houwitsers moeten een beslissende rol gaan spelen bij het tegenhouden van de Russen in de Donbas.

De Russische luchtmacht neemt de laatste dagen steeds meer het spoorwegnet onder vuur om de wapenstroom te treffen. Volgens Moskou worden onder andere de spoorwegen gebruikt om ‘Oekraïne vol te stoppen’ met westerse wapens. Op woensdag werden elektriciteitscentrales bij vijf stations, onder andere bij Lviv, bestookt met kruisraketten. Het gebied rond het westelijke Lviv speelt een belangrijke rol bij de doorvoer van de wapens die de VS en Europa sturen.

Ook voert de Russische luchtmacht dagelijks zo’n twee- tot driehonderd luchtaanvallen uit. Een deel van deze bombardementen is volgens het Pentagon, dat het strijdtoneel onder andere met satellieten in de gaten houdt, gericht op de transportinfrastructuur. Vorige week werden in een paar uur vijf treinstations aangevallen, evenals twee spoorbruggen. Het is de Russen er alles aan gelegen om te voorkomen dat de zware wapens van het Westen de tien Oekraïense brigades in het oosten bereiken.

Ook helikopters aangekomen

Volgens de VS waren de luchtaanvallen niet succesvol. ‘Het vermogen van de Oekraïners om zichzelf te bevoorraden, is op geen enkele wijze aangetast’, aldus een hoge Pentagonfunctionaris woensdag tijdens een briefing over de Russische aanvallen. Volgens hem zijn de VS en Oekraïne erin geslaagd ruim 90 procent van de Amerikaanse negentig houwitsers die president Joe Biden de afgelopen twee weken beloofde, het land in te krijgen. Ook geleverd zijn 90 duizend van de toegezegde 144 duizend artilleriegranaten.

Verder beschikt het Oekraïense leger over vijf van de 16 Mil Mi-17-transporthelikopters. Dat al deze zware wapens ongeschonden de grens over kunnen komen, laat zien dat Rusland na 71 dagen oorlog totaal niet in staat is om de wapentransporten te dwarsbomen. Tekenend voor het Russische onvermogen is dat een deel van de houwitsers al wordt ingezet in Oost-Oekraïne. Met de M777 kunnen Oekraïense soldaten eenheden van de Russen ruim 30 kilometer verderop onder vuur nemen.

‘Ook ons vermogen om de wapenzendingen naar Oekraïne voort te zetten, is op geen enkele wijze aangetast’, aldus de Pentagonfunctionaris over de Russische luchtaanvallen. ‘Wij hebben geen aanwijzingen dat de westerse hulp is tegengehouden of zelfs is geraakt.’ Een van de redenen waarom de Russen er niet in slagen de wapenaanvoer te stoppen, is dat hun luchtmacht nog altijd niet vrijuit kan opereren in het Oekraïense luchtruim.

Luchtruim Oekraïne gevaarlijk

Het is Rusland niet gelukt de Oekraïense luchtmacht en luchtverdediging geheel te vernietigen. Hierdoor is het in alle vrijheid onafgebroken bombarderen van wapenkonvooien onmogelijk. ‘Ze hoeden zich nog steeds om het Oekraïense luchtruim binnen te vliegen’, aldus de Amerikaanse functionaris. Omdat de Russische gevechtspiloten bang zijn te worden neergeschoten, vuren ze hun luchtdoel- en kruisraketten voornamelijk af vanuit Rusland.

Het Oekraïense leger en de VS hebben sterk hun hoop gevestigd op de M777-houwitsers om te voorkomen dat de Russen de Donbas in de komende weken innemen. De Oekraïners beschikken wel over langeafstandsartillerie maar niet over zulke moderne en trefzekere als de Amerikaanse kanonnen, die zijn afgestaan door het marinierskorps.

‘Wij geloven dat deze houwitsers zeer, zeer effectief zullen zijn in het helpen van de Oekraïners in de strijd om de Donbas’, aldus een hoge Amerikaanse militaire functionaris vorige week. ‘Bij deze strijd zal langeafstandsvuur zeer belangrijk zijn.’ Met de Amerikaanse houwitser kunnen in een minuut twee tot zeven granaten worden afgevuurd op Russische posities.

De Russen moeten vrezen voor de trefzekerheid van de hightechgranaten waarover de Oekraïense militairen nu beschikken. De GPS-geleide granaat, de één meter lange Excalibur, kan tot op meters van het doelwit inslaan. In 2012 slaagden Amerikaanse mariniers erin met slechts één granaat een groep Taliban-strijders te doden die zich 36 kilometer verderop bevonden. Ook Canada gaat het Oekraïense leger voorzien van duizenden Excaliburs.