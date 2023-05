Russen rukken op in Bachmoet, Oekraïne voert tegenaanvallen uit rond de stad

Een in Bachmoet gewond geraakte Oekraïense soldaat op een brancard. De Russen nemen de stad langzaamaan in. Beeld Reuters

Een maand geleden controleerde Rusland nog zo’n 75 procent van de oostelijke stad. Terwijl troepen van het Wagner-privéleger bij twee straten langzaam oprukten naar het westelijke stadsdeel, het laatste Oekraïense bolwerk, gingen de Oekraïners buiten de stad in de tegenaanval. Kyiv claimt zelfs dat een Russische brigade zware verliezen heeft geleden en op de vlucht is geslagen.

Hoewel de verbeten strijd om Bachmoet nu al negen maanden duurt, is het nog maar de vraag hoelang de Oekraïense eenheden nog stand kunnen houden. De afgelopen maanden zijn ze steeds meer verdreven in westelijke richting, nadat de Russen terreinwinst boekten in de binnenstad. De Amerikaanse inlichtingendiensten schatten dat het Russische leger sinds december meer dan twintigduizend soldaten heeft verloren in de oorlog, waarvan een flink deel in Bachmoet.

Over de auteur

Stieven Ramdharie is ruim 20 jaar buitenlandredacteur van de Volkskrant met defensie als belangrijkste specialisme.

Volgens het Amerikaanse Institute for the Study of War (ISW), wereldwijd een van de meest geraadpleegde bronnen over de oorlog, blijkt uit geverifieerde beelden dat de Russen in de binnenstad in westelijke en noordwestelijke richting oprukken. Ze proberen hier woonblokken in te nemen. Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin claimde woensdag dat zijn soldaten 170 meter waren opgerukt. Volgens hem zouden de Oekraïense militairen nog maar iets meer dan 2 vierkante kilometer van Bachmoet in handen hebben.

Vernietigd

Terwijl het Oekraïense leger met man en macht probeert de val van Bachmoet te voorkomen, gingen ze aan de rand van de stad tot diverse tegenaanvallen over. Hierbij zouden volgens Oekraïense bronnen twee onderdelen van de 72ste gemotoriseerde brigade zijn vernietigd. Daarna zouden de Oekraïners meer dan 2 kilometer zijn opgerukt. Dit is echter niet bevestigd door onafhankelijke bronnen.

Mogelijk zijn deze tegenaanvallen bedoeld om de druk te verlichten op de Oekraïense soldaten in Bachmoet. Ook kunnen ze bedoeld zijn om verder door te dringen tot bezet Russisch gebied in de Donbas. Een Wagner-commandant claimde dat de Russische terugtrekking het gevolg was van gebrekkige communicatie tussen de leiding van de brigade en Wagner, dat al maanden het grootste deel van de strijd om Bachmoet voor zijn rekening neemt.

The Bakhmut map from a Wagner Telegram channel shows territory taken in recent days by Ukraine’s 3rd Assault Brigade. https://t.co/kBwHs0B886 pic.twitter.com/qcbCIMxMbr — Rob Lee (@RALee85) 10 mei 2023

Op de vlucht

Prigozjin, die om de haverklap ruziet met het Russische opperbevel over de gebrekkige militaire steun die hij zou krijgen, bevestigde claims van het Oekraïense leger dat soldaten van de 72ste Brigade hun posities zouden hebben verlaten. Een brigade telt zo’n drie- tot vierduizend soldaten. ‘Ons leger is op de vlucht’, aldus Prigozjin in een verklaring. ‘De 72ste Brigade verkwistte vanochtend 3 vierkante kilometer waar ik eerder vijfhonderd man had verloren.’

De brigade is een van de Russische gevechtseenheden die vorig jaar zware verliezen leden. De eenheid zou met name bij het succesvolle Oekraïense tegenoffensief bij Charkiv, aan het einde van de zomer, zware klappen zijn toegebracht. Rusland beschikte voor de oorlog over zo’n 180 gevechtseenheden, die het hart vormden van de aanvalskracht van de Russische landmacht. Omdat de oorlog zo teleurstellend verliep, zag Moskou zich gedwongen alle gevechtseenheden naar het slagveld te sturen.