Russen, Oekraïners en Nederlanders zij aan zij op de Dam tegen Poetin

Onder een strakblauwe hemel staan deze zondagmiddag zeker vijftienduizend demonstranten op de Dam in Amsterdam, om solidariteit te betuigen met Oekraïne. Velen van hen dragen geel-blauwe kleding, de kleur van de Oekraïense vlag, en houden borden in de lucht met teksten in het Oekraïens, Russisch, Nederlands of Engels. ‘Stop Poetin’, ‘Njet wojny’, geen oorlog, en: ‘Today Ukraine, tomorrow you.’ Sommige vrouwen dragen een Oekraïense vinok, een bloemenkrans, in hun haar. De stemming is ernstig. Gevoelens van onmacht, frustratie, verdriet en het nog steeds niet kunnen bevatten worden gedeeld. Er hangt een sterk gevoel van samenhorigheid.

‘Ik ben hier omdat ik heel veel mensen ken in Oekraïne,’ zegt de 30-jarige Poolse Marta Hryniuk. ‘Een vriend van mij uit Mariupol is gister gevlucht. Vier uur geleden is zijn huis geraakt door een raket.’ Ze is zichtbaar aangedaan. In haar hand heeft Hryniuk een bord met een Oekraïense tekst: ‘Mijn hart is met Oekraïne,’ vertaalt ze.

Zeer bezorgd

Naast Pools, Russisch en Oekraïens-sprekenden zijn er vandaag ook gewoon veel Nederlanders op de Dam, afkomstig uit het hele land.

‘De laatste keer dat ik op een demonstratie stond was in 2004, vanwege Theo van Gogh,’ zegt Jan Bosdriesz (80). ‘Nu voelde ik weer verontwaardiging. Dit was te groot om binnen te blijven.’ Bosdriesz beschrijft zijn afschuw over de manier waarop de democratie in Oekraïne om zeep wordt geholpen. ‘En ik ben zeer bezorgd over wat daarna volgt. Poetin is zo de greep op de realiteit kwijt. We hebben gezien waartoe hij in staat is. Hij heeft ziekenhuizen in Syrië gebombardeerd. Ik ben er niet gerust op dat hij géén kernwapens in zal zetten.’

Een eindje verderop wordt het Oekraïense volkslied ingezet. Grote groepen duiven fladderen over de massaal toegestroomde mensenmassa heen.

Ook Bernard Homans (66) voelt zich erg bezorgd. ‘Poetin heeft zitten rekenen. Hij heeft Hillary onderuit gehaald en zich flink bemoeid met de Brexit. Hij is al zo lang bezig om verdeeldheid te zaaien.’ Het zou Homans niet verbazen als na Oekraïne de Baltische Staten aan de beurt zijn. ‘En dan blundert hij ons allemaal de Derde Wereldoorlog in.’

Zijn vrouw Linda Johnson (67), geboren in Newcastle, voelt vooral verbijstering en verdriet. ‘Ik zie vaders die hun kinderen aan wildvreemden geven, zodat ze maar de grens over gaan. Dat zijn gewoon verhalen uit de Tweede Wereldoorlog.’

Russische gemeenschap

Hoewel de verhoudingen tussen Russen en Oekraïners sinds de annexatie van de Krim door Rusland in 2014 op scherp staan, is daar vandaag op de Dam niets van te merken. In eerste instantie had het organisatiecomité de Russische gemeenschap in Nederland gevraagd om weg te blijven. Maar velen zijn juist toch gekomen om hun solidariteit te tonen en om te zeggen: ‘dit is niet onze oorlog’. Ze zwaaien met aangepaste Russische vlaggen of dragen borden van Poetin met Hitler-snor, met daaronder: ‘Putin is not Russia.’

De Russische Elena Mamoeva staat met haar vriend al uren op de Dam. Ze moet op haar lip bijten om haar tranen tegen te houden als ze wordt aangesproken. ‘Wij willen niet dat er mensen doodgaan,’ zegt de tengere, van oorsprong Siberische, Mamoeva, die al meer dan vier jaar in Nederland woont. ‘Wij hebben vroeger op school bij geschiedenisles zoveel over Nazi-Duitsland en Hitler geleerd, en nu blijkt dat we zélf een Hitler aan de macht hebben. De rest van de wereld moet nu in actie komen.’ Ze heeft een bord in haar handen met de tekst: ‘Don’t buy Russian gas, stop sponsoring the Kremlin.’

Ook elders zijn borden te zien waarbij wordt opgeroepen ‘te stoppen met het Russische gas.’ In de schaduw op een trapje, tegen het Paleis op de Dam aan, staat de Nederlandse filosoof Joke Hermsen, die zichzelf ‘buitengewoon bezorgd’ noemt. ‘Hannah Arendt zei het al: doe nooit zaken met totalitaire regimes. Waarom zijn we nog steeds afhankelijk van Russisch gas? Waarom heb ik politieke partijen als Groen Links zo weinig gehoord over het zoeken naar alternatieven voor dit gas?’ Hermsen hekelt de tunnelvisie waar het Westen last van heeft gehad. ‘Wij dachten, met een blinddoek op en oordoppen in, dat Poetin wel tot rede te brengen zou zijn. Ik schaam me ervoor dat we niet alert genoeg zijn geweest.’ Hermsen voorziet weinig goeds de komende tijd. ‘Poetin is geïsoleerd geraakt. En eenzaamheid scherpt de waan. We moeten nu hopen dat die waan niet veel verder gaat. Maar het zijn gevaarlijke tijden.’