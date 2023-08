Russen naderen de vorig jaar bevrijde stad Koepjansk, Oekraïne evacueert omliggende dorpen

Een Oekraïense soldaat in de buurt van Koepjansk, 19 juli 2023. Beeld Sofiia Gatilova / Reuters

Volgens het Oekraïense leger zijn de Russen de stad tot op zo’n acht kilometer genaderd. Vanwege de zware Russische artilleriebeschietingen heeft Oekraïne besloten de naar schatting twaalfduizend inwoners van 37 omliggende dorpjes te evacueren.

Het is nog onduidelijk waar Rusland op uit is met de plotselinge opmars bij Koepjansk, dat in de provincie Charkiv ligt. De aanval kan bedoeld zijn om de stad, die vorig jaar bij het succesvolle Oekraïense Charkiv-offensief werd bevrijd, weer in te nemen. Ook is het mogelijk dat Moskou Oekraïne met de operatie wil dwingen om eenheden aan het oostelijke en zuidelijke front te verplaatsen naar Charkiv, om zo het Oekraïense tegenoffensief te frustreren. Koepjansk is een belangrijk spoorwegknooppunt.

Als Koepjansk valt, zal dat een forse tegenvaller zijn voor Kyiv. Het zou aantonen dat het Oekraïense leger kwetsbaar is in het gebied dat ze vorig jaar nog hebben heroverd, terwijl het in een offensief is verwikkeld om de Russen uit het oosten en zuiden te verdrijven.

Over de auteur

Stieven Ramdharie is ruim 20 jaar buitenlandredacteur van de Volkskrant met defensie als belangrijkste specialisme.

Volgens het Oekraïense leger hebben de Russen sinds juli een speciale aanvalsmacht geformeerd voor de Koepjansk-operatie. Deze zou bestaan uit vrijgelaten gevangenen. De bevelhebber van de Oekraïense landmacht, generaal Oleksandr Syrsky, noemt de strijd intens. ‘Sommige posities wisselen constant van hand tot hand.’

Stoppen opmars

Met de evacuatie van de bevolking hebben de Oekraïners een grotere bewegingsvrijheid om de Russische opmars te stoppen. Tot de ontruiming, die verplicht is, werd woensdag besloten. ‘De vijand heeft de beschietingen van dorpen dicht bij het front opgevoerd’, aldus regionaal bestuurder Oleh Synjehoebov. ‘Ze blijven de bewoners terroriseren.’ De bevolking zal tijdelijk elders worden ondergebracht, onder andere in de stad Charkiv, die zo’n 90 kilometer ten westen van Koepjansk ligt.

Volgens staatssecretaris van Defensie Hanna Maliar proberen de Russen zo snel mogelijk door de Oekraïense linies te breken. ‘Het doel van de vijand is om door de verdediging van onze troepen te stoten en rechtstreeks naar de stad te gaan’, aldus Maliar. Ze claimt dat de Russen vorige week zware verliezen hebben geleden.

De Russische eenheden proberen vanuit het noordoosten en oosten op te rukken richting Koepjansk. Ze vielen hier dorpjes aan, onder andere met tanks, op zo’n acht en twintig kilometer van het centrum van de stad. Het ministerie van Defensie in Moskou beweerde donderdag dat de soldaten hun ‘posities aan het front’ hadden verbeterd, nadat ze eerder in de week al terreinwinst zouden hebben geboekt.

Militaire doorbraak blijft uit

Voor de invasie telde Koepjansk een kleine 30 duizend inwoners. Nadat het Russische leger bij het succesvolle Oekraïense offensief vorig jaar september in de regio Charkiv werd teruggedreven naar de grens, keerde een deel van de gevluchte bevolking weer terug. Hoeveel inwoners het stadje nu telt, is niet duidelijk.

Alle aandacht aan het noordelijk front ging tot nu toe uit naar de gevechten bij Svatove en Kreminna, ten zuidoosten van Koepjansk in de provincie Loehansk. Het Oekraïense leger probeert hier al maanden door de Russische linies te breken, maar een militaire doorbraak blijft tot nu toe uit. De aanval op Koepjansk kan de druk verhogen op de Oekraïense eenheden die in dit gebied zijn gelegerd om even pas op de plaats te maken.