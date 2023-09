Russen naar de stembus: in Moskou is je stembiljet een lot in de loterij

In het door Rusland bezette Marioepol wachten inwoners op hun stembiljet voor de lokale verkiezingen. Beeld Reuters

In Moskou is je stembiljet een lot in de loterij. Wie dit weekend in de burgemeestersverkiezingen online stemt maakt kans op duizenden prijspunten die je kunt spenderen in winkels en restaurants, waaronder Burger King en de Russische opvolger van McDonald’s.

Als je voor het eerst gaat stemmen krijg je sowieso duizend punten cadeau, wat gelijk staat aan duizend roebel, ongeveer tien euro. ‘Er zijn 2.300.000 winnaars!,’ meldt een speciale site van de gemeente Moskou. Er wordt alles aan gedaan om mensen elektronisch te laten stemmen, wat volgens critici de verkiezingen nog ondoorzichtiger maakt.

Over de auteur

Geert Groot Koerkamp is correspondent Rusland voor de Volkskrant. Hij woont sinds 1992 in Moskou.

Zoals elk najaar gaan de Russen naar de stembus op de landelijke verkiezingsdag om, waar nodig, lokale bestuurders, gemeenteraden of regionale parlementen te kiezen. Die is zondag, maar in de meeste regio’s kan al vanaf vrijdag worden gestemd. In de door Rusland bezette delen van Oekraïne zijn de verkiezingen, of wat daarvoor moet doorgaan, al de hele week aan de gang. Russische militairen gaan er met stembussen langs de huizen, en de door Moskou geïnstalleerde waarnemend ‘gouverneur’ van de provincie Cherson voert campagne voor de Kremlinpartij met leuzen tegen alcoholisme, satanisme en homoseksualiteit.

Geringe animo

In Moskou is de animo vooralsnog gering en zijn er bovendien problemen met elektronisch stemmen, volgens de kiescommissie het werk van hackers. In de eerste uren na het openen van de stembussen op vrijdag brengt slechts ongeveer een procent van de stemgerechtigde Moskovieten hun stem uit. Dat is niet verwonderlijk. Van enige campagne is geen sprake. In het straatbeeld schitteren de billboards door afwezigheid. Burgemeester Sergej Sobjanin, de gedoodverfde winnaar, beperkt zich tot het openen van weer een metrolijn of een ander bouwproject.

Zijn vier tegenspelers zijn volstrekte onbekenden, met uitzondering dan van Leonid Zjoeganov, de 35-jarige kleinzoon van de landelijke communistenleider Gennadi Zjoeganov. Ook hij voert nauwelijks campagne en rekent vooral op zijn naamsbekendheid. Dat maakt dat veel inwoners van Moskou geen idee hebben op wie ze zouden kunnen stemmen, als ze dat al van plan waren. ‘Mijn kandidaat zit er niet tussen, er is niemand op wie ik zou kunnen stemmen. Ik weet dus nog niet wat ik met mijn stembiljet ga doen,’ zegt Aleksej Venediktov, voormalig hoofdredacteur van de vorig jaar verboden radiozender Echo Moskvy, in een interview.’

‘Ik vind dat je bij verkiezingen altijd moet proberen deel te nemen. Als je stemrecht hebt moet je gaan stemmen,’ zegt het Moskouse gemeenteraadslid Darja Besedina. Ze is begin dit jaar door het ministerie van Justitie tot ‘buitenlandse agent’ bestempeld. Dat ziet ze vooral als ‘een blijk van erkenning, een soort medaille, die de staat toekent aan die mensen die al te zeer niet in het gareel lopen’. Maar die status betekent wel dat het haar nu is verboden een stemadvies uit te brengen. ‘Dat is voor mij een aanzienlijke beperking, zelfs al is er bij de burgemeestersverkiezingen van Moskou niemand voor wie je campagne zou kunnen voeren.’

Een kiezer brengt zijn stem uit in Moskou. Tussen 8 en 10 september kunnen de inwoners naast het lokale bestuur ook een burgemeester kiezen. Beeld ANP

Campagne gedwarsboomd

Besedina (35) werd gekozen in 2019, na een zinderende campagne waarbij in Moskou duizenden mensen de straat op gingen en de nu opgesloten oppositieleider Aleksej Navalny plaatselijk succes boekte met zijn advies ‘slim’ te stemmen op kansrijke kandidaten uit willekeurig welke oppositiepartij.

Sindsdien is het politieke landschap radicaal veranderd. Het aantal onafhankelijke kandidaten en partijen is tot een minimum gedaald. Velen hebben de politiek de rug toegekeerd, sommigen zijn vervolgd en zitten jarenlange gevangenisstraffen uit (onder hen Moskouse politici als Ilja Jasjin en Aleksej Gorinov) of hebben het land verlaten. De liberale oppositiepartij Jabloko, die zich als enige openlijk uitspreekt tegen Ruslands militaire optreden in Oekraïne, meldt dat haar kandidaten onder zware druk staan en dat de campagne van de partij allerwegen wordt gedwarsboomd.

De onafhankelijke verkiezingswaakhond Golos (De Stem) spreekt in zijn jongste rapport van ‘de meest inhoudsloze, saaie en onopvallende campagne in de moderne Russische geschiedenis’. De organisatie heeft al sinds 2014 de status van ‘buitenlandse agent’. Vorige maand werden medewerkers van Golos onderworpen aan huiszoekingen. Voorzitter Grigori Melkonjants werd gearresteerd en zit nog altijd vast in afwachting van een proces.

Algehele lusteloosheid

‘In veel gevallen imiteren de rivalen van de zittende macht slechts hun deelname aan de verkiezingen,’ concluderen de waarnemers. De Russische autoriteiten doen er volgens Golos alles aan om onafhankelijke partijen en kandidaten, waar die nog bestaan, het leven zuur te maken, door onder diverse voorwendselen verkiezingsbijeenkomsten te verbieden. ‘In sommige regio’s hebben de plaatselijke autoriteiten weer ‘coronabeperkingen’ van stal gehaald.’

De algehele lusteloosheid kenmerkt de verkiezingen overal in Rusland. In de Siberische steenkoolregio Koezbass negeerden kandidaten voor de regionale volksvertegenwoordiging simpelweg een live debat op televisie. De beide deelnemers, van de nationalistische LDPR en de Communistische Partij, zeiden achteraf ‘geen tijd’ te hebben gehad.

Toch hebben ook deze verkiezingen wel degelijk zin, betoogt Besedina, want ook als je niet weet op wie je moet stemmen kun je nog altijd iets anders doen met je stembiljet. ‘Het mogen dan geen volwaardige verkiezingen zijn, ze zijn toch een instrument van invloed op de situatie. Burgers kunnen zo zonder risico of grote inspanningen hun mening kenbaar maken en al was het maar een minieme kans bieden op verandering. Op de bank blijven zitten is geen optie.’