Russen maken zich op voor de beslissende slag: ‘Het wordt langdurige ellende’

Rubizhne, een stad in de Donbas regio, 7 april 2022. Beeld AFP

In welke fase van de oorlog zitten we nu?

‘Een cruciale fase in de oorlog’, zo noemt Navo-baas Jens Stoltenberg de strijd de komende weken in het oosten en zuiden van Oekraïne. Vladimir Poetin heeft in zes weken niet zijn zin gekregen. Zijn gedroomde blitzkrieg is uitgelopen op een faliekante mislukking. Het leger van ’s werelds grootste kernmacht moest bij Kyiv de aftocht blazen richting Belarus. De inwoners van de Oekraïense hoofdstad kunnen een klein beetje op adem komen.

Ook in het oosten en zuiden zijn de Russische generaals en het Kremlin op hun nummer gezet. Marioepol is weliswaar bijna van de kaart geveegd, maar ook hier weten de Russen geen militaire doorbraak te forceren. Het Oekraïense leger is na 43 dagen oorlog flink gehavend, maar nog altijd op de been, mede dankzij de Westerse militaire hulp.

Oekraïne heeft moeten toezien hoe aanzienlijke delen van het land kapot werden geschoten en gebombardeerd en dat ruim vier miljoen inwoners op de vlucht sloegen. Aan de andere kant hadden weinig Oekraïners op 24 februari, toen de eerste raketten insloegen, kunnen bevroeden dat ze Rusland zo lang zouden trotseren. Maar het is ze gelukt. Het getergde Moskou is er nu op gebrand, na een strategische koerswijziging, om alsnog resultaat te boeken. Met de inname van de Donbas en vestiging van een landverbinding met de Krim, via Marioepol, kan Poetin alsnog de overwinning uitroepen.

‘Poetin heeft een succes nodig’, zegt hoogleraar Oorlogstudies en voormalig F-16-vlieger Frans Osinga. ‘Wat het Russische leger tot nu toe heeft laten zien, is een blamage. In de eerste weken waren er zoveel blunders op tactisch niveau, onder andere de slechte coördinatie van de operaties op de grond en in de lucht. Met de wijziging van de strategie, werd dit echec erkend. Met een succes in het oosten en het zuiden kan hij zeggen dat hij de ‘demilitarisering’ van Oekraïne heeft bereikt. En dat hij heeft gezorgd, met de terreinwinst, voor de wens van een ‘Nieuw Rusland’. Hiermee kan hij thuis komen.’

Hoe snel kunnen de Russen met hun offensief in de Donbas beginnen?

Als we de pro-Russische video’s op Telegram moeten geloven, zou dat al heel snel kunnen zijn. Te zien is hoe Russische militairen per trein in de Donbas aankomen en zelfs al posities hebben ingenomen. De video’s zouden de afgelopen dagen zijn gemaakt. Volgens het Oekraïense bestuur van Loehansk bereiden de Russische eenheden die al in het pro-Russische deel van de Donbas zijn, zich voor op een offensief dat over drie of vier dagen zou beginnen.

De oproep van gouverneur Serhiy Gaidai en van vicepremier Irnya Vereshchuk aan de bevolking van de Donbas om te evacueren, duidt er ook op dat de strijd snel kan losbranden. De kans is echter klein dat de Russen, die inmiddels al genoeg militaire tegenslagen te verwerken hebben gehad, zonder extra versterkingen in de aanval zullen gaan.

Volgens de VS en de Navo zullen de meeste militairen die de afgelopen tijd de regio Kyiv verlieten, binnenkort naar de Donbas worden overgebracht. Het gaat om zo’n veertig gevechtseenheden, van elk duizend soldaten, die nu in Belarus bijkomen van de gevechten. Tot donderdag waren er volgens het Pentagon geen militairen van deze eenheden naar de Donbas gestuurd.

Hoelang duurt het dan voor de Russische versterkingen in de Donbas zijn aangekomen?

Dat hangt ervan af hoe zwaar gehavend de eenheden zijn die nu naar Belarus zijn gedirigeerd. ‘Ze moeten eerst hun wonden likken’, zegt Pieter Cobelens, oud-directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD. Daarvoor was hij als directeur Operaties van Defensie verantwoordelijk voor de uitzendingen naar Irak en Afghanistan. Cobelens: ‘Als de helft van de manschappen of het materieel ontbreekt, vanwege de verliezen die zijn geleden bij de strijd de afgelopen weken, dan kan het nog enige tijd duren. Maar niet heel erg lang. Binnen een paar weken zouden ze weer inzetbaar kunnen zijn in de Donbas.’

‘De soldaten moeten weer op krachten komen en bevoorraad worden’, aldus generaal buiten dienst Tom Middendorp, tot 2017 de hoogste baas van de Nederlandse krijgsmacht en ooit commandant van Taskforce Uruzgan. ‘Afhankelijk van de verliezen moeten er nieuwe eenheden gevormd worden. Als ze versterkt zijn, moeten ze via Rusland naar de Donbas worden overgebracht, een afstand van zo’n 1.000 kilometer. In het gunstigste geval duurt dit dagen, maar het kan ook een paar weken in beslag nemen voor ze er allemaal zijn.’

Wat zal de Russische strategie zijn?

Verwacht wordt dat het Russische leger, gesteund door 30 duizend pro-Russische separatisten in de Donbas-republiekjes Loehansk en Donetsk, het Oekraïense leger zal proberen te omsingelen. Deze omsingeling van de naar schatting 40 duizend Oekraïense soldaten moet het mogelijk maken om de rest van de Donbas in te nemen. Rusland claimt nu 54 procent van Donetsk in handen te hebben en 93 procent van Loehansk.

Beeld de Volkskrant

Cruciaal voor de omsingeling is de inname van de stad Slovjansk, ten noordwesten van de Donbas. De Russen maken zich op om vanuit Izyum, dat vorige week werd ingenomen, op te rukken naar Slovjansk. ‘De volgende cruciale slag van de oorlog’, zo wordt de strijd om Slovjansk genoemd door de Amerikaanse militaire denktank Institute for the Study of War, die de oorlog nauwgezet volgt. ‘Als het Russische leger er niet in slaagt om Slovjansk te veroveren, zal de Russische campagne om Loehansk en Donetsk helemaal in te nemen waarschijnlijk mislukken.’

Hoe zal de strijd in de Donbas verlopen? Maakt het Oekraïense leger wel een kans?

Middendorp denkt niet dat het Oekraïense leger onder de voet zal worden gelopen en snel zal bezwijken voor de Russische militaire overmacht in dit kleine gebied. ‘Oekraïne heeft in de Donbas de sterkste eenheden gelegerd’, aldus de voormalige Commandant der Strijdkrachten. ‘Ze hebben ook het voordeel dat ze wat tijd hebben om zich te bevoorraden, nu de Russen zich voorbereiden op de aanval. Het Oekraïense leger zal zich niet zonder slag of stoot overgeven. Dit gaat lang duren.’

Volgens Middendorp, die ook directeur Operaties was, zullen de Russen lering trekken uit de strijd die ze tot nu toe hebben gevoerd. ‘Ze zullen proberen niet dezelfde fouten te maken’, aldus de oud-generaal. ‘Het Russische leger beschikt ook over militaire middelen die ze tot nu toe niet hebben ingezet, zoals zware bommen. Ze gaan zich richten op het afsnijden van de Oekraïense aanvoerlijnen, onder andere vanuit Kyiv. Maar het gebied is groter dan Nederland. De noordelijke grens van de Donbas is 400 kilometer lang. Dat grendel je niet zomaar af.’

Ook Cobelens denkt dat de oorlog nog lang niet is afgelopen. ‘Het gaat een lange, uitputtende ellende worden’, betoogt de voormalige spionagebaas. ‘Ik betwijfel of Oekraïne nu aan het eind van z’n Latijn is. De Oekraïeners beschikken nog over genoeg militaire middelen. En ze hebben laten zien dat ze bereid zijn om te vechten. Het zal zeker niet zo zijn dat het Russische leger straks de Donbas binnenwandelt en op 9 mei, wanneer Poetin naar verluidt de oorlog afgerond wil zien, de vlag zal hijsen. Als ik president Zelenski was, zou ik nog even wachten met de onderhandelingen. Zijn leger houdt nog stand en er zijn zware wapens uit het Westen onderweg. Dit is niet afgelopen in de komende weken.’