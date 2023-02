Russen kunnen Chinees wapentuig goed gebruiken, maar de vraag is of ze het ook krijgen

De Russische president Vladimir Poetin (links) begroet de Chinese president Xi Jinping (rechts) in november 2019 in Brazilië. Beeld Getty Images

Het Russische leger snakt naar hightech-raketten, in het bijzonder kruisraketten. Na een jaar oorlog voeren is het rakettenarsenaal fors geslonken. Volgens de laatste Oekraïense telling zou Moskou van de bijna 2.300 moderne kruisraketten en grondraketten, nog maar een kleine 20 procent over hebben.

Vooral de Kalibr-voorraad, de veelgebruikte kruisraket die vanaf marineschepen in de Zwarte Zee wordt afgevuurd, is flink geslonken. Van de 650 Kalibrs zijn volgens Kyiv nog maar 59 over. China, dat al jaren hard aan weg timmert op het gebied van kruisraketten, zou Rusland uit de brand kunnen helpen.

De Chinezen, die veel Russische wapens hebben gekopieerd, beschikken namelijk over een eigen versie van de Kalibr; de YJ-18 waarmee doelen tot op 500 kilometer afstand kunnen worden vernietigd. Omdat Rusland door de westerse sancties moeite heeft om aan elektronische onderdelen als chips te komen, kan het Kalibr-arsenaal niet worden aangevuld. De YJ-18 zou daarom een welkom alternatief zijn. Alleen, zal China die hulp ook bieden?

Dodelijke steun

Volgens de VS, die claimen de afgelopen maanden betrouwbare ‘informatie te hebben opgepikt’, overweegt China militaire steun aan Rusland te geven. Beijing ontkent in alle toonaarden maar Washington en de Europese bondgenoten houden voet bij stuk. ‘Wij zijn zeer bezorgd dat China overweegt om dodelijke steun aan Rusland te verlenen in zijn agressie tegen Oekraïne’, aldus de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken. Het Witte Huis overweegt nu de inlichtingen naar buiten te brengen waaruit zou blijken hoe de Chinezen Moskou willen helpen.

Alleen Iran (kamikazedrones) en Noord-Korea (artilleriegranaten) zijn Rusland, dat voor de invasie in Oekraïne ’s werelds tweede wapenexporteur was, tot nu toe te hulp gekomen. China wordt er wel van verdacht de Russen op andere manieren te helpen. Het zou gaan om onder andere militaire technologie. Zo meldde The Wall Street Journal deze maand dat Chinese bedrijven, ondanks de internationale sancties, navigatie-apparatuur en onderdelen van gevechtsvliegtuigen aan defensiebedrijven in Rusland hebben geleverd.

Dit zou blijken uit Russische douanegegevens. Een Amerikaanse denktank, C4ADS, meldde eerder de verkoop van deze defensietechnologie door Chinese staatsbedrijven. Maar de levering van complete wapensystemen door Beijing zou van een geheel andere orde zijn. China, dat sinds de Tweede Wereldoorlog een krijgsmacht opbouwde met Russische wapens, zou hiermee deelgenoot worden van de bloedige invasie van Oekraïne.

Kamikazedrone

De Russen zijn op korte termijn het meeste gebaat bij wapens waarmee ze de Oekraïners hard kunnen treffen. Behalve de kruisraketten, heeft het Russische opperbevel nu ook behoefte aan grondraketten voor de korte afstand om de Iskander te vervangen. Deze mobiele raket, opvolger van de beruchte Scud-raket uit de Golfoorlog, heeft een bereik van 500 kilometer.

De Iskander werd door de Russen het afgelopen jaar op grote schaal gebruikt om Oekraïense troepenconcentraties, de infrastructuur en luchtmachtbases te bestoken. Van de bijna duizend Iskanders die de Russen hadden, zouden volgens de Oekraïense telling nog rond de 150 over zijn. China, dat een uitgebreid rakettenarsenaal heeft opgebouwd voor een conflict met Taiwan, beschikt over een vergelijkbare raket: de DF-11. China heeft deze raket eerder aan Pakistan geleverd.

Ook een ander wapen dat de Russen nu in grote getale afschieten om de Oekraïense energievoorziening uit te schakelen, kamikazedrones, zou Moskou graag willen hebben. Iran heeft al honderden Shahed-136’s geleverd in de afgelopen maanden, maar de vraag is hoelang Teheran deze kamikazedrone, die inslaat op een doelwit, nog kan leveren in dit tempo.

Chinese drone

Op donderdag meldde het Duitse weekblad Der Spiegel dat het Russische leger al een nieuw bedrijf op het oog heeft om aan kamikazedrones te komen: in China. Het blad zegt over betrouwbare informatie te beschikken, mogelijk van de Duitse inlichtingendienst, dat Moskou onderhandelt met Xian Bingo om op grote schaal de kamikazedrone ZT-180 voor de Russen te produceren.

Deze drone zou voorzien zijn van een explosief van 35 tot 50 kilo. Xian Bingo zou al akkoord zijn gegaan met het testen en leveren rond april van een eerste partij van honderd stuks. ‘Onacceptabel’, aldus de Duitse bondskanselier Olaf Scholz, die de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi in het weekeinde sprak, over mogelijke Chinese hulp aan Rusland.