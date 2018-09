Russen en Turken komen bufferzone in Syrische provincie Idlib overeen

De Russische president Vladimir Poetin en zijn Turkse collega Recep Tayyip Erdogan geven elkaar de hand. Foto AFP

Rusland en Turkije zijn overeengekomen dat er een gedemilitariseerde zone komt in de Syrische provincie Idlib. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin maandag meegedeeld na overleg met zijn Turkse collega Recep Tayyip Erdogan. Volgens de Russische minister van Defensie Sergej Shoigoe blijft het wereldwijd gevreesde militaire offensief in de grensregio uit.

De VN hadden gewaarschuwd dat een offensief, waarop de Syrische regering haar zinnen had gezet, zou uitmonden in ‘de grootste humanitaire ramp van deze eeuw’. In Idlib opereren tal van gewapende groeperingen te midden van circa 3 miljoen burgers. Het is het laatste grote bolwerk van verzet tegen het bewind van president al-Assad.

Turkse overwinning

Na afloop van zijn onderhoud met Erdogan zei Poetin in de Russische badplaats Sotsji dat de bufferzone per 15 oktober een feit moet zijn. In een gebied van 15 tot 20 kilometer zullen zich Syrische troepen noch ‘radicale’ rebellen – met name jihadisten – bevinden. Zware wapens worden weggehaald. Turkse en Russische veiligheidstroepen zullen er gezamenlijk patrouilleren. Volgens Poetin stemt de Syrische regering hiermee in.

Het akkoord van Sotsji kan beschouwd worden als een overwinning voor de Turkse president. Wekenlang waarschuwde Erdogan voor een Syrisch offensief dat een bloedbad zou aanrichten en een enorme vluchtelingenstroom richting Turkije op gang zou brengen. Turkije kan die toevloed niet aan, zo zei hij keer op keer. President Poetin, de belangrijkste bondgenoot van het regime in Damascus, heeft uiteindelijk de noodkreet ter harte genomen.