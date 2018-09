Russen beschuldigd van gifgasaanval: wij waren als toerist in Salisbury ‘om prachtige stad te zien’

De twee Russen die volgens de Britse regering achter de gifgasaanval in Salisbury zaten, hebben donderdag elke betrokkenheid ontkend. De mannen geven toe dat ze ten tijde van de aanval in Salisbury waren, maar zeggen dat ze als toerist de stad bezochten, onder meer om de ‘beroemde kathedraal’ te zien.

Aleksandr Petrov en Roeslan Bosjirov op foto’s die de Britse politie heeft verspreid. Foto REUTERS

Het was voor het eerst dat Aleksandr Petrov en Roeslan Bosjirov in de openbaarheid traden. Afgelopen week wees Londen het tweetal aan als de daders van de gifgasaanval in maart op de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia.

Na maandenlang onderzoek verklaarde premier May dat de twee Russen agenten waren van de militaire inlichtingendienst GROe. Het tweetal is te zien op beveiligingscamera’s bij hun hotel in Londen en op diverse plekken in Salisbury, waaronder het huis van de Skripals. Na de onthulling van hun identiteit werd een Europees arrestatiebevel tegen hen uitgevaardigd.

‘Wij zijn geen spionnen’, verklaart het tweetal in een interview met de Russische staatszender RT, een dag nadat president Poetin zei dat ze gewone ‘burgers’ zijn. ‘Wij zijn het slachtoffer geworden van een ongelooflijke samenloop van omstandigheden. Ons leven is in een nachtmerrie veranderd.’ De twee Russen lijken op de foto’s en video’s die Londen heeft vrijgegeven. ‘Leugens’, noemde de Britse regering het relaas van het tweetal direct.

Overal sneeuw

Petrov en Bosjirov, die zeggen zakenmensen te zijn, vertelden dat ze in de eerste week van maart diverse keren Salisbury hebben bezochten. Ze maakten een toeristisch tripje naar Groot-Brittannië en logeerden in een hotel in Londen. ‘Onze vrienden zeiden al lang dat wij deze prachtige stad moesten bezoeken’, aldus Petrov. ‘De kathedraal is beroemd in heel Europa.’

Het tweetal had echter last van het slechte weer. Petrov: ‘We wilden door de stad lopen. Maar we zijn er maar een halfuur geweest, omdat er zoveel sneeuw lag. We waren helemaal nat en hebben toen de eerste trein terug genomen.’

De volgende dag gingen ze weer, maar ook toen gooide de sneeuw roet in het eten, beweren ze. Bosjirov: ‘Misschien zijn we bij Skripals huis in de buurt geweest. Misschien ook niet. We weten niet waar dat huis staat.’ Volgens de Britten verkenden de Russen op de eerste dag Salisbury en voerden ze op de tweede dag de gifgasaanval op de Skripals uit, waarna ze weer naar Rusland vlogen.

‘Ik ben blij dat ze de attracties van wereldklasse hebben kunnen zien die Salisbury te bieden heeft’, sneerde de politicus John Glen, die de stad in het Lagerhuis vertegenwoordigt, op Twitter. ‘Maar het is wel heel vreemd om van zó ver te komen voor slechts twee dagen, met novitsjok in de bagage.’

De twee mannen ontkennen stellig dat zij het zenuwgas hebben verstopt in een parfumfles van het merk Nina Ricci, zoals de Britten beweren. Sporen van novitsjok werden onder andere gevonden op de deur van Skripals huis. ‘Is het niet gek dat twee mannen damesparfum bij zich hebben?’, betoogt Bosjirov. ‘De douane onderzoekt alles. Zij zouden toch zeker vragen waarom wij damesparfum in onze bagage hadden. Wij hadden het niet bij ons.’

Petrov en Bosjirov beweren dat hun leven door de Britse beschuldiging ‘ondersteboven is gegooid’. ‘We durven de straat niet op te gaan omdat we bang zijn’, aldus Bosjirov.