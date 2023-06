Ruslands militaire kopstukken: loyaal aan Poetin, mikpunt van Prigozjin

President Poetin spreekt chef van de Generale Staf Valeri Gerasimov, links, en minister van Defensie Sergej Sjojgoe, december 2022. Beeld AP

Defensieminister en persoonlijke vriend van Poetin

Sergej Sjojgoe, geboren in de deelrepubliek Toeva aan de grens met Mongolië, maakte begin jaren negentig naam als minister van Noodtoestanden in het kabinet van president Boris Jeltsin. Toen Vladimir Poetin in 1999 aantrad, mocht Sjojgoe die positie behouden. Poetin ontwikkelde een hechte vriendschap met Sjojgoe, die bekend stond als energiek en hervormingsgezind.

In 2012 benoemde Poetin Sjojgoe – ondanks dat hij geen noemenswaardige militaire ervaring had – tot minister van Defensie. Hij begon een campagne om de Russische strijdkrachten te moderniseren en verhoogde de salarissen. In de jaren daarna ging Sjojgoe, in navolging van Poetin, een steeds nationalistischer koers varen.

Hij coördineerde de Russische bezetting van de Krim in 2014 en voorzag de door het Kremlin aangestuurde separatisten in het oosten van Oekraïne van wapens. In Syrië wist het Russische leger onder leiding van Sjojgoe de Syrische president Assad in het zadel te houden, tot tevredenheid van Poetin.

De Russische invasie van Oekraïne in februari 2022 moest de kroon op Sjojgoe’s carrière worden. Het plan om Oekraïne in enkele dagen te overrompelen mislukte echter. Het kwam Sjojgoe op felle kritiek te staan van Russische militaire bloggers en Wagner-baas Jevgeni Prigozjin.

Militair in hart en nieren leidt troepen in Oekraïne

In 2012, kort na zijn benoeming tot minister van Defensie, stelde Sergej Sjojgoe Valeri Gerasimov aan als chef van de Generale Staf. Sindsdien is Gerasimov Sjojgoes rechterhand en plaatsvervanger. Gerasimov, volgens Sjojgoe ‘een militair tot in zijn haarvaten’, begon zijn militaire carrière op 16-jarige leeftijd in zijn geboorteplaats Kazan. Daarna diende hij onder meer in Polen, het Russische Verre Oosten en Moskou.

Hoewel hij zelden op de voorgrond treedt, verwierf Gerasimov internationale bekendheid door de naar hem vernoemde Gerasimov-doctrine. Die schrijft voor dat moderne oorlogvoering zich niet alleen afspeelt op het slagveld, maar ook andere uitingsvormen kent. In 2019 breidde Gerasimov zijn theorie verder uit met zijn analyse van de militaire strategie van de Verenigde Staten. De Amerikanen zouden proberen de tegenstander intern te destabiliseren door het aanwakkeren van binnenlandse protesten.

Net als Sjojgoe werd Gerasimov tijdens de invasie van Oekraïne het mikpunt van kritiek van onder meer Prigozjin en Russische militaire bloggers. Toch kreeg Gerasimov in januari het opperbevel over de Russische troepen in Oekraïne, een functie die doorgaans niet wordt bekleed door iemand van zijn kaliber. Mogelijk wilde het Kremlin met zijn aanstelling bevestigen dat alleen het ministerie van Defensie verantwoordelijk is voor de militair-strategische lijn.