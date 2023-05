Ruslands bekendste Amerikahater heeft in het geheim een Amerikaans gezin

Vladimir Solovjov bij een bijeenkomst in Moskou op 21 februari waarop werd gevierd dat Rusland een jaar geleden Oekraïne binnenviel. Beeld Getty Images

De anticorruptie-organisatie van oppositieleider Aleksej Navalny, die zelf in de gevangenis zit, ontdekte dat Solovjov twee kinderen heeft met Amerikaanse paspoorten. Solovjov en zijn maîtresse Svetlana Abrosimova, een Russische oud-basketbalster die ook een Amerikaans paspoort heeft, kozen er volgens Navalny’s team voor om de bevalling in 2017 te laten plaatsvinden in New York. Op die manier kregen de kinderen, een tweeling van twee meisjes, automatisch het Amerikaanse staatsburgerschap. Solovjov vloog rond de geboorte vijf keer naar New York, zo blijkt uit gelekte vluchtgegevens.

Solovjov was destijds al bezig de Russische bevolking op te zetten tegen Amerika via zijn programma’s op televisie en radio. Hij noemde het land russofobisch en verderfelijk. Sinds Ruslands invasie van Oekraïne staat Solovjov op westerse sanctielijsten. De Amerikaanse overheid beschuldigt hem van dagelijkse verspreiding van ‘anti-westerse en anti-Oekraïense desinformatie en haat’. Onlangs zei Solovjov tegen zijn miljoenenpubliek dat Rusland in Oekraïne ‘een heilige oorlog’ voert tegen ‘lhbt-nazi’s’ die aangestuurd worden door Amerika. Ook riep hij op tot atoomaanvallen op de VS.

Villa van 6 miljoen

De presentator heeft zijn geheime gezin ondergebracht in een villa van 500 miljoen roebel (6 miljoen euro) in Sotsji, zo blijkt uit kadastergegevens in handen van Navalny’s team die door de Russische overheid zijn bestempeld als staatsgeheim. Omliggende villa’s zijn in handen van familieleden van de allermachtigste Russen.

Zo woont Solovjovs maîtresse naast een zoon van Nikolaj Patroesjev, secretaris van de Russische veiligheidsraad en een van Poetins nauwste vertrouwelingen. Een villa verderop staat op naam van de echtgenote van generaal Sergej Soerovikin, een van de bevelhebbers van het Russische invasieleger.

Echtscheidingen en buitenechtelijke relaties

Het is niet de eerste keer dat Solovjov wordt beschuldigd van hypocrisie en corruptie. De zelfverklaarde patriot kwam eerder in opspraak wegens zijn bezit van vastgoed in het door hem verfoeide Westen: de Italiaanse autoriteiten legden vorig jaar beslag op drie villa’s en een appartement van Solovjov aan het Comomeer.

Solovjovs imago als beschermer van ‘traditionele waarden’ bladderde af door verscheidene echtscheidingen en buitenechtelijke relaties. Ook wordt hij bespot voor uitspraken dat hij zijn eigen zoons naar het front in Oekraïne zou sturen. Zijn 21-jarige zoon Daniil bleek zich juist te hebben onttrokken aan het leger.

De schandalen rondom de bekende presentator bereiken maar een klein deel van de Russische bevolking. De staatstelevisie negeert de onthullingen van Navalny’s team. Solovjov heeft niet gereageerd – hij was dinsdag op sociale media bezig met de verspreiding van nieuwe berichten tegen het ‘Kyiv-regime’.