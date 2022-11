Rusland zou gevluchte Afghaanse commando’s ronselen voor strijd in Oekraïne

Afghaanse commando's tijdens een ceremonie ter afsluiting van hun drie maanden durende training aan het Kabul Military Training Center (KMTC). Deze Afghaanse commando's vochten aan de zijde van de Amerikaanse troepen, maar vluchtten naar Iran nadat de VS hun troepen terugtrokken uit Afghanistan. Rusland probeert ze nu te rekruteren om in Oekraïne te vechten. Beeld Rahmat Gul / AP

Persbureau Associated Press sprak met voormalige Afghaanse generaals die in contact staan met deze militairen. Volgens de ex-generaals paait Rusland sinds oktober leden van Afghaanse elitetroepen om in Oekraïne te vechten. Het beruchte Russische huurlingenleger Wagner zou ze 1.500 euro per maand bieden om te vechten in een Russisch ‘vreemdelingenlegioen’. Ook zouden de commando’s een woonplaats krijgen waar zij en hun familie veilig zouden zijn voor deportatie, een lot dat hen in Iran voortdurend boven het hoofd hangt.

Iran heeft aangekondigd dat het de duizenden Afghanen wil terugsturen die naar het land zijn gevlucht na de machtsovername door de Taliban. De oud-commando’s vrezen dat dit voor hen een zekere dood zou betekenen. De Taliban maken in het hele land jacht op landgenoten die aan de zijde van de Amerikanen hebben gevochten. Tijdens de machtsovername van een jaar geleden werd al snel duidelijk wat dat kan betekenen: in de provincie Faryab executeerden Taliban 22 commando’s die zich hadden overgegeven.

De dreiging van deportatie brengt de commando’s in Iran in een onmogelijke positie, zegt een van de oud-generaals, Abdul Raof Arghandiwal, tegen AP: ‘Ze willen niet vechten – maar ze hebben geen keus.’ Hij heeft contact met een stuk of tien oud-militairen die hem om hulp hebben gevraagd: ‘Ze vragen mij: wat moet ik doen? Als we teruggaan zal de Taliban ons doden.’ Ze zouden banger zijn voor de nieuwe machthebbers in hun eigen land dan voor de oorlog in Oekraïne.

Het is nog niet bekend of, en hoeveel Afghaanse commando’s daadwerkelijk op de Russische avances zijn ingegaan. AP citeert een anonieme Afghaan in Iran die zegt dat hij via WhatsApp in contact staat met vierhonderd mannen, die allemaal ‘aanbiedingen’ zouden overwegen. Velen zouden inderdaad bang zijn voor deportatie, maar ze zijn ook boos op de Amerikanen, omdat die hen in Afghanistan aan hun lot hebben overgelaten. ‘Wij dachten dat ze een speciaal programma voor ons zouden maken, maar niemand heeft ook maar een moment aan ons gedacht. Ze hebben ons allemaal aan de Taliban overgelaten.’

Veiligheidsrisico

Ruim twee maanden geleden ontving het Amerikaanse Congres een rapport van 120 pagina’s over de chaotische gebeurtenissen van augustus 2021, toen Amerikaanse troepen onvoorbereid en inderhaast uit Afghanistan vertrokken. Ruim 130 duizend militairen werden in een chaotische operatie geëvacueerd, maar 21 duizend door Amerika getrainde commando’s bleven achter. Slechts enkele honderden Afghaanse officieren mochten mee naar de Verenigde Staten.

Drieduizend commando’s zouden de grens naar Iran zijn overgestoken. De Amerikanen beschouwen hen sindsdien als een ‘groot veiligheidsrisico’, maar dachten daarbij tot dusver vooral aan Iran: de commando’s zouden geheimen over Amerikaanse speciale operaties kunnen doorgeven aan deze aartsvijand van de VS.

Ook als strijders worden de Afghanen uiterst serieus genomen. AP citeert een gepensioneerde officier van de Amerikaanse CIA, Michael Mulroy, die in Afghanistan heeft gediend. Hij kent de Afghaanse commando’s als goed getrainde, agressieve strijders: ‘Ik zou ze, eerlijk gezegd, op geen enkel slagveld willen tegenkomen, en zou ze zeker niet tegen Oekraïners willen zien vechten.’

Rusland werd in het Congres-rapport van augustus zijdelings genoemd als een land (net als China) dat de Afghanen zou kunnen ronselen. Het verhaal dat Rusland daadwerkelijk Afghanen in Iran benaderde werd een week geleden voor het eerst naar buiten gebracht door het Amerikaanse magazine Foreign Policy, dat zich baseerde op anonieme Afghaanse legerbronnen.