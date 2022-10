Rusland ziet lhbti’ers als wapens van het Westen en perkt hun rechten verder in

Russische artiesten maken zich op om deel te nemen aan een dragqueenshow in een homocabaretclub in het Russische Sochi. Beeld Yuri Kozyrev

Het kantoortje bevindt zich aan het eind van een nauwelijks verlichte gang. Vladimir Komov verontschuldigt zich voor de rommel. Drie bureaustoelen worden beurtelings gebruikt door vijftien juristen die hier bij toerbeurt werken. In de hoek staat een metershoge stapel juridische boeken. ‘Afdankertjes van bibliotheken, daar maken wij dankbaar gebruik van.’

Komov, een dertiger met halflang, rood geverfd haar, is als jurist verbonden aan Delo LGBT+, een organisatie die opkomt voor de rechten van de lhbti-gemeenschap in Rusland. Eerder hield hij zich bezig met het organiseren van publieke protesten. ‘Maar proberen op die manier druk uit te oefenen, is zinloos in het huidige Rusland.’

‘Wij zijn heel bewust hier gebleven, we hebben niet het land verlaten, zoals heel veel mensen’, zegt Komov. ‘Onze doelstelling is de mensen te helpen die hier zijn gebleven’, valt de jeugdige activist en pr-manager Robert Lebedev hem bedrukt bij. ‘We moeten iets doen.’

In de Russische lhbti-gemeenschap is geschokt gereageerd op een nieuw wetsvoorstel dat ‘propaganda’ van ‘niet-traditionele seksuele relaties en/of voorkeuren’ strafbaar maakt. Donderdag stemt de Staatsdoema, het Russische lagerhuis, in eerste lezing over het voorstel. Dat de voorgestelde wetswijzigingen waarschijnlijk al volgende maand zullen ingaan, daarover geen twijfel. Een meerderheid van de doemaleden is zelf medeauteur van het wetsontwerp.

Pseudowaarden uit het Westen

Bij een parlementaire hoorzitting eerder deze maand keren de deelnemers zich unaniem fel tegen de ‘lhbti-ideologie’, volgens sommige sprekers onderdeel van een ‘hybride oorlog’ die het Westen tegen Rusland voert. ‘De ‘speciale militaire operatie’ vindt niet alleen plaats op het slagveld, maar ook in de hoofden van de mensen’, betoogt initiatiefnemer Aleksandr Chinsjtejn. ‘Rusland is een bolwerk voor de verdediging van traditionele waarden, een tegenwicht tegen de nieuwe pseudowaarden die door het Westen worden opgedrongen.’

Tijdens de hoorzitting valt meermalen het woord ‘satanisme’. Valeri Fadejev, hoofd van de presidentiële adviesraad voor de mensenrechten, noemt de ‘lhbti-ideologie’ ‘een wapen tegen de landen die het niet eens zijn met de Verenigde Staten en wat wij het collectieve Westen noemen’. Ook Sergej Mironov, fractieleider van een Kremlin-loyale partij, spreekt van ‘een informatieoorlog, een ideologische oorlog die tegen ons wordt gevoerd’.

Homofobie is verre van nieuw in Rusland. In de Sovjettijd was seks tussen mannen verboden, pas in 1993 werd het betreffende wetsartikel uit Wetboek van Strafrecht geschrapt. In latere jaren liepen schuchtere pogingen in Moskou of elders in het land om gayparades te houden geregeld uit op hardhandige confrontaties met nationalistische tegenstanders.

Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch registreerden toenemend geweld tegen leden van de lhbti-gemeenschap in diverse Russische regio’s. In 2017 berichtte de krant Novaja Gazeta over massale repressie, marteling en moorden van homoseksuele mannen in Tsjetsjenië. Tegelijkertijd laten opiniepeilingen zien dat de tolerantie ten aanzien van seksuele minderheden in Rusland de afgelopen jaren geleidelijk is toegenomen.

Uitgejouwd in Amsterdam

In 2013 werd ‘lhbti-propaganda’ onder minderjarigen verboden in Rusland. Het was een van de redenen waarom Poetin dat jaar in Amsterdam werd uitgejouwd tijdens zijn bezoek aan de stad. De doema wil die leeftijdsgrens nu uit de wet halen en de wet uitbreiden met nieuwe artikelen over ‘propaganda van pedofilie’ en ‘verspreiding onder minderjarigen van informatie, die niet-traditionele seksuele relaties en/of voorkeuren toont, of bij minderjarigen het verlangen kan opwekken van geslacht te veranderen’. Op overtredingen komen ongemeen forse boetes te staan die voor individuele burgers kunnen oplopen tot omgerekend meer dan 13 duizend euro.

Robert Lebedev heft moedeloos de handen ten hemel. ‘Toen ze indertijd die wet aannamen ‘ter bescherming van kinderen’ was daar tot op zekere hoogte nog een logica in te ontdekken. Maar wat ze nu doen, klinkt zo ongelooflijk dom. Er worden nu argumenten aangevoerd die mijn begrip te boven gaan. Zijn ze echt zo weinig zeker van zichzelf dat ze overal bedreigingen zien? Of proberen ze zich te rechtvaardigen voor hun talrijke fouten en nederlagen door vijanden van het volk te gaan zoeken?’

Ook Vladimir Komov ziet een rechtstreeks verband met het Russische optreden in Oekraïne. ‘We hebben een moment bereikt waarop zulke extreem radicale en waanzinnige ideeën kennelijk nodig zijn om de aandacht af te leiden van de huidige situatie in het land.’ Hij ziet de nieuwe wetgeving bovenal als een politieke zet, misschien ook om bepaalde segmenten in de samenleving tevreden te stellen en om de buitenwereld te choqueren.

Kwetsbare lhbti-gemeenschap

Het is daarom goed mogelijk dat de wet uiteindelijk niet of nauwelijks zal worden toegepast, denkt Komov. ‘Maar ook als die wet het product is van de huidige politieke situatie treft hij uiteindelijk wel mensen van vlees en bloed. Er zijn heel veel mensen vertrokken, onze kleine lhbti-gemeenschap is kwetsbaar. En vroeg of laat zal dat geweer dat aan de muur hangt worden afgevuurd.’

Reden genoeg om de aankomende wetswijzigingen serieus te nemen. ‘Kijk, dat moet allemaal nog door de papierversnipperaar’, lacht Lebedev, wijzend naar de informatiefolders van zijn organisatie. ‘Het kan altijd nog dienen als kattenbakvulling’.