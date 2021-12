Rusland ziet ‘grote kans’ op geweld in Oekraïne, Belarus voert dreiging verder op

Twee ministers van Buitenlandse Zaken donderdag in Stockholm: Antony Blinken van de VS (links) en Sergei Lavrov van Rusland. Beeld Reuters

Lavrov zei donderdag dat ‘het nachtmerriescenario’ dichterbij komt doordat ‘de militaire infrastructuur van de Navo de Russische grenzen nadert’. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov sprak ondertussen van ‘een grote kans’ op gevechten in Oekraïne.

Rusland ziet Amerikaanse wapenleveranties aan Oekraïne als bewijs voor een oostwaartse uitbreiding van het westerse militaire bondgenootschap. Op een bijeenkomst in Stockholm van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa eiste Lavrov garanties dat de Navo haar invloed niet uitbreidt naar Oekraïne.

Die garanties kwamen er niet. De Amerikaanse minister Blinken waarschuwde Lavrov voor ‘serieuze consequenties’ in geval van een Russische aanval op Oekraïne. Hij verzekerde Kiev van de Navo’s ‘onwrikbare inzet’ voor de territoriale integriteit van Oekraïne. Blinken en Lavrov waren na een halfuur al uitgepraat.

Vlak voor de ontmoeting maakte Rusland de arrestatie bekend van drie Oekraïense staatsburgers. Een van hen bereidde een aanslag voor, de andere twee verzamelden inlichtingen, aldus de Russische veiligheidsdienst FSB.

Blinken en Lavrov waren donderdag na een halfuur uitgepraat. Beeld AP

Loekasjenko kondigt oefeningen aan

Kremlin-bondgenoot Aleksandr Loekasjenko voerde de dreiging richting Oekraïne verder op vanuit Belarus. De Belarussische machthebber kondigde militaire oefeningen aan op de grens tussen Belarus en Oekraïne. Er zullen tienduizend Russische en Belarussische soldaten aan meedoen, zei Loekasjenko in een interview op de Russische staatstelevisie. ‘We moeten de zuidgrens van Belarus versterken.’

De spanningen aan de Oekraïense grenzen waren al hoog door een troepenopbouw van het Russische leger. Een deel van die opbouw vindt volgens westerse landen plaats op de Krim, het Oekraïense schiereiland dat in 2014 werd geannexeerd door Rusland. Het Kremlin zegt zich te willen verdedigen tegen ‘een mogelijke poging’ van Oekraïne om het schiereiland te heroveren.

Maar de Oekraïense president Zelenski benadrukt geen militaire avances te overwegen op de Krim of in Oost-Oekraïne, waar Rusland in 2014 een oorlog ontketende die nog altijd voortduurt. ‘Dit is Russische propaganda-onzin om Ruslands eigen voorbereidingen op een mogelijke aanval te verdoezelen’, aldus de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitri Koeleba. Hij verwelkomende donderdag een beslissing van de Europese Unie om 31 miljoen euro uit te trekken voor onder meer veldhospitalen, logistiek en cybercapaciteiten van het Oekraïense leger.