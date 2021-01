Rusland zet twee Nederlandse diplomaten uit

De Nederlandse ambassade in Moskou. Het uitzetten van twee diplomaten is een vergeldingsactie. Beeld Artyom Geodakyan / TASS

De uitzetting van de twee Nederlanders is een voorspelbare reactie op de uitzetting van twee Russen vorige maand.

De twee Russische diplomaten werden betrapt op spionage op het gebied van technologie en wetenschap. Ze werkten voor de Russische buitenlandse veiligheidsdienst SVR en zochten specifiek naar informatie over kunstmatige intelligentie, nanotechnologie en halfgeleiders.

De twee hadden een uitgebreid netwerk opgebouwd in de Nederlandse hightechsector, en runden onder meer een bron bij een Nederlandse onderwijsinstelling. Het is niet bekend om welke instellingen het gaat, maar een technische universiteit ligt voor de hand. Volgens de AIVD heeft de spionage ‘zeer waarschijnlijk’ schade toegebracht aan de Nederlandse economie en de nationale veiligheid.

Geen bewijs

De Russische ambassade in Den Haag zei destijds dat Nederland geen bewijs had geleverd van onrechtmatige handelingen. Volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken was de beslissing om de twee Nederlanders nu uit te zetten gebaseerd op het principe van wederkerigheid. De Nederlandse diplomaten hebben twee weken om Rusland te verlaten.

De ontmaskering van de twee Russische diplomaten typeert een trend. Onder spionnen geldt het verzamelen van politieke en militaire inlichtingen als gangbaar: iedereen spioneert, je moet alleen zorgen dat het niet te veel opvalt. Maar van elkaars economische troeven blijf je af, is de ongeschreven regel. Net zoals je je niet mengt in verkiezingen, of de kritieke infrastructuur van een land met rust laat. De laatste jaren worden steeds meer met dit soort normen gebroken.