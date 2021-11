Rusland zet actiegroep die opkomt voor lhbti’ers (en soms zelfs hun leven redt) het mes op de keel

Een deelnemer aan een manifestatie voor lhbti'ers in Sint-Petersburg wordt afgevoerd door de Russische politie afgevoerd. Beeld Sergey Konkov / Reuters

De organisatie kreeg maandag te horen dat zij op de lijst van ‘buitenlandse agenten’ terecht was gekomen. Het lhbti-netwerk, dat vijftien jaar geleden werd opgericht, heeft vooral naam gemaakt met reddingsacties voor homo’s, lesbiennes en transgenders die in de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië met de dood werden bedreigd. Het werk van de vrijwilligers werd vastgelegd in de documentaire Welcome to Chechnya, die op verscheidene filmfestivals prijzen won.

Mensen uit de lhbti-gemeenschap worden in het streng islamitische Tsjetsjenië al jaren vervolgd. Maar hun positie is nog hachelijker geworden onder het regime van de plaatselijke machthebber Ramzan Kadyrov, een beschermeling van de Russische president Poetin.

Leden van Kadyrovs veiligheidstroepen pakten in 2017 tientallen homo’s en lesbiennes op en sloten hen op in geheime gevangenissen. Daar werden ze gemarteld en gedwongen de namen door te geven van anderen met wie ze contact hadden. Of ze moesten hun mobiele telefoons afgeven, waarna hun contacten door de veiligheidstroepen werden opgepakt.

Sommigen werden met elektrische schokken bewerkt. Kadyrovs mannen zouden volgens onafhankelijke Russische media ook enkele opgepakte mannen hebben vermoord. Ook nu wordt in de Kaukasusrepubliek nog jacht gemaakt op homo's en lesbiennes.

Familie-eer

Kadyrov spreekt alle berichten over arrestaties en geweld tegen en beweert dat er ‘in Tsjetsjenië geen homo’s zijn’. Maar volgens activisten werden opgepakte homo’s nadat ze waren gemarteld vaak overgedragen aan hun familie, met de opdracht dat die ‘wel wisten wat ze met hen moesten doen om de familie-eer te zuiveren’.

Het Russische Lhbti-Netwerk wist sommigen van hen toch Tsjetsjenië uit te smokkelen, maar kennelijk wordt dat niet op prijs gesteld door de Russische autoriteiten. Nu de actiegroep tot ‘buitenlandse agent’ is verklaard, wordt het voor het netwerk een stuk moeilijker geld in te zamelen voor zijn activiteiten. Veel Russen zijn bang dat zij door hun donaties aan organisaties met het stempel ‘buitenlandse agent’ ook zelf in de problemen zullen komen.

Het netwerk biedt ook steun aan leden van de lhbti-gemeenschap die in andere delen van Rusland met discriminatie of geweld worden geconfronteerd. Volgens activisten is de vijandige houding tegen mensen met een andere seksuele geaardheid toegenomen nadat het Russische parlement in 2013 een wet had aangenomen die het ‘propageren van niet-traditionele seksuele relaties’ onder minderjarigen strafbaar stelt.

‘Westers fenomeen’

Het Kremlin maakt er geen geheim van dat het homoseksualiteit en andere 'niet-traditionele’ vormen van seksuele geaardheid ziet als een westers fenomeen dat een bedreiging vormt voor de traditionele Russische waarden.

Mensenrechtenorganisaties verwijten de Russische overheid dat die nauwelijks optreedt tegen discriminatie van lhbti’ers. Vaak weigert de politie werk te maken van pesterijen en bedreigingen tegen lhbti-activisten met het argument dat die door hun houding mensen beledigen die de traditionele Russische waarden aanhangen.

De maatregel tegen het lhbti-netwerk maakt deel uit van een campagne van de Russische autoriteiten om allerlei uitingen van oppositie de kop in te drukken. De afgelopen tijd hebben de Russische autoriteiten een hele reeks onafhankelijke organisaties en media tot ‘buitenlandse agent’ verklaard. Ook personen die op de een of andere manier een band hebben met het buitenland en zich kritisch uitlaten, kunnen op die lijst terechtkomen.