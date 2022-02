Rusland zegt deel troepen terug te trekken uit Oekraïense grensregio, Kiev wil eerst bewijzen zien

Op een video van het Russische ministerie van Defensie zijn tanks te zien die terugkeren naar Rusland na een oefening in het Belarussisch-Oekraïense grensgebied. Beeld AFP

Poetin zei dat na afloop van een onderhoud met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz dinsdag in Moskou. De Russische president verzekerde dat hij geen oorlog wil. Maar hij maakte ook duidelijk dat Rusland nog steeds vasthoudt aan de eis dat Oekraïne geen lid zal worden van de Navo. Volgens hem kan zijn land geen genoegen nemen met toezeggingen dat dit op afzienbare termijn toch niet zal gebeuren.

Navo-chef Jens Stoltenberg betoonde zich ‘voorzichtig optimistisch’ over de kans een uitweg te vinden uit de crisis rond Oekraïne, maar volgens hem is er voorlopig niets te zien van de terugtrekking van de troepen waarvan het Russische ministerie van Defensie melding maakte. Stoltenberg waarschuwde ook dat er weinig verandert als Rusland alleen zijn militairen terugtrekt, maar de tanks, raketten en ander zwaar materieel in het grensgebied laat staan.

Ook Kiev reageerde terughoudend op de aankondiging van Moskou dat het begonnen is zijn troepen terug te trekken. ‘We hebben één regel: wij geloven het pas als wij het zien gebeuren’, zei minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Koeleba. Dat scepticisme werd dinsdagavond versterkt door grootschalige cyberaanvallen op de websites van het Oekraïense ministerie van Defensie en twee staatsbanken. De autoriteiten beschuldigden Rusland niet direct, maar noemden de aanvallen wel ‘kinderachtige trucs van de agressor’.

130 duizend militairen

Op videobeelden die het Russische ministerie van Defensie vrijgaf, was te zien hoe tanks en pantserwagens op wagons werden geladen, maar er werd niet gezegd om hoeveel eenheden het gaat. Volgens de Verenigde Staten en de Navo heeft Rusland ongeveer 130 duizend militairen samengetrokken, die zouden ieder moment Oekraïne kunnen binnenvallen.

Rusland heeft steeds ontkend dat het plannen heeft voor een invasie, maar satellietbeelden lieten zien dat Russische eenheden de afgelopen dagen naar gevechtsposities dichter bij de grens waren gedirigeerd. De oplopende spanning was voor sommige westerse landen, waaronder Nederland, aanleiding een deel van hun diplomatieke personeel terug te roepen en hun burgers het advies te geven Oekraïne te verlaten.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken kraaide victorie na de aankondiging dat een deel van de troepen weer op weg zou zijn naar hun thuisbasis. ‘15 februari 2022 zal de geschiedenisboeken in gaan als de dag waarop de westerse oorlogspropaganda is mislukt. Vernederd en verslagen zonder dat er een schot is gelost’, zei woordvoerder Maria Zacharova.

Ander signaal van de Doema

Juist op het moment dat Moskou de terugtrekking van de eerste troepen uit het grensgebied met Oekraïne aankondigde, gaf het Russische parlement een heel ander signaal af. De Doema riep president Poetin op de onafhankelijkheid te erkennen van de gebieden in het oosten van Oekraïne die in handen zijn van pro-Russische separatisten.

De motie waarin de Doema voor erkenning van de twee ‘volksrepublieken’ pleit, werd met overweldigende meerderheid aangenomen. Liefst 351 afgevaardigden stemden voor en 16 tegen, één afgevaardigde onthield zich van stemming.

Aanvankelijk werd verwacht dat de parlementariërs de stemming zouden uitstellen, omdat Rusland net is begonnen met nieuwe onderhandelingen over de Minsk-akkoorden, die een einde moesten maken aan de gevechten tussen de door Moskou gesteunde separatisten en het Oekraïense leger.

Maar volgens parlementsvoorzitter Vjatsjeslav Volodin is het hoog tijd de opstandige gebieden te erkennen. ‘Het schieten gaat door. Mensen sterven’, zei hij op Telegram.

‘Doodsteek’ voor de Minsk-akkoorden

Bondskanselier Scholz zei dat erkenning van de volksrepublieken, die de pro-Russische separatisten in 2014 uitriepen, de doodsteek zou betekenen voor de Minsk-akkoorden, waarover Rusland, Oekraïne, Frankrijk en Duitsland juist nieuwe gesprekken zijn begonnen.

Ook Poetin liet weten dat hij die onderhandelingen wil voortzetten, maar kennelijk wil Moskou met het dreigement van de Doema wel een stok achter de deur hebben. Het is onwaarschijnlijk dat het parlement de stemming tegen de zin van het Kremlin liet doorgaan.

Rusland eist dat de twee ‘volksrepublieken’ in het kader van de Minsk-akkoorden een autonome status binnen Oekraïne krijgen, inclusief een vetorecht over het buitenlands beleid. Daarmee zou Rusland dan kunnen voorkomen dat Oekraïne ooit lid wordt van de Navo.

Als Kiev niet voor de Russische eisen buigt, is het niet uitgesloten dat het Kremlin inderdaad overgaat tot erkenning. In de praktijk deelt Moskou al de lakens uit in de door de separatisten bezette gebieden. Moskou heeft zijn greep op de gebieden nog eens versterkt door een groot deel van de lokale bevolking Russische paspoorten te geven.