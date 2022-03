Rusland wil eigendommen van vertrekkende bedrijven als Ikea en Shell nationaliseren

Twee in klederkracht gehulde vrouwen passeren een lege McDonald's in het centrum van Moskou. Beeld AFP

Daarmee lijkt het land een einde te willen maken aan de massale exodus van bedrijven sinds de invasie van Oekraïne. Volgens het Russische persbureau Izvestia is er al een lijst opgesteld met 59 westerse ondernemingen die in aanmerking komen voor nationalisatie. Daaronder bevinden zich olieconcern Shell en de Zweedse meubelgigant Ikea. Zij behoren, samen met onder meer Starbucks, Unilever en McDonald’s, bij de bedrijven die hun Russische activiteiten deels of geheel staken in reactie op de oorlog.

Volksvertegenwoordiger Andrej Turchak van Verenigd Rusland, de partij van president Poetin, noemde het vertrek van de multinationals een oorlogsverklaring aan het Russische volk. Als tegenreactie volgen nu de mogelijke onteigeningen. ‘Het is een extreme maatregel, maar we tolereren niet dat we in de rug gestoken worden en we zullen onze mensen beschermen’, zei Turchak eerder deze week.

Bedrijven kunnen kiezen: activiteiten hervatten of aandelen verkopen

Met het aangenomen wetsvoorstel kan Rusland vertrekkende bedrijven die voor meer dan 25 procent in handen zijn van (rechts)personen uit de zogenoemde ‘onvriendelijke naties’ onder curatele stellen. Om dat te voorkomen, moeten de ondernemingen binnen vijf dagen hun activiteiten in het land hervatten of hun aandelen verkopen, meldt Verenigd Rusland.

Als de bedrijven niets doen, kan een rechter een nieuw bestuur aanstellen en de bedrijfsbezittingen en-activiteiten onderbrengen in een nieuwe onderneming. Daarna worden de aandelen in die nieuwe bedrijven geveild.

De concrete gevolgen voor de bedrijven die uit Rusland vertrokken, zijn onduidelijk. Shell laat weten dat het ‘te vroeg is’ om iets te zeggen over de consequenties. Ook Heineken geeft geen inhoudelijke reactie. ‘De komende dagen en weken blijven we de laatste ontwikkelingen in Rusland op de voet volgen’, aldus een woordvoerder. De Nederlandse bierbrouwer maakte woensdag bekend dat zij stopt met het brouwen en verkopen van bier in Rusland. Het bedrijf blijft vooralsnog wel andere biermerken verkopen in het land.