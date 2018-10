Ruslands vermeende pogingen om de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 te sturen, beginnen nu ook de gezondheid van de Russische bevolking te beïnvloeden. In de sanctieoorlog over de veronderstelde verkiezingsinmenging wil de Russische regering ervoor zorgen dat Russen meer blikjes bier gaan drinken.

Supermarkten en slijterijen mogen binnenkort na 11 uur ’s avonds doorgaan met de verkoop van bier en cider, zo staat in een wetsvoorstel. Nu geldt er een verbod op nachtelijke alcoholverkoop. Ook mogen kioskjes zonder alcohollicentie straks bier verkopen als de wet aangenomen wordt. Enige voorwaarde: het bier moet in blik zitten. In Russisch blik.

Op die manier wil de regering te hulp schieten aan het zwaarste slachtoffer van de Amerikaanse sancties: aluminiumbaron Oleg Deripaska. Deripaska is eigenaar van Rusal, het op een na grootste aluminiumbedrijf ter wereld. In april zetten de VS hem en 26 andere Russische zakenmannen op een sanctielijst vanwege hun vermeende bijdrage aan ‘kwaadaardige activiteiten in de wereld’ door het Kremlin.

Binnen een dag zag Deripaska, een nauwe bondgenoot van Poetins regering, meer dan 2 miljard euro van zijn fortuin verdampen. Rusal moest bijna de productie stilleggen toen handelaren uit de hele wereld zich terugtrokken uit aluminiumzaken met Rusal.

Bierconsumptie

Het wetsvoorstel suggereert dat Deripaska’s belang voor de Russische regering zwaarder weegt dan het belang van een nuchtere bevolking. De regering was de afgelopen jaren juist op weg om de bierconsumptie omlaag te brengen om zo de gemiddelde levensverwachting van Russische mannen (66 jaar) op te krikken. Bier werd in 2011 geclassificeerd als alcoholische drank en er kwam in 2013 een verbod op alcoholverkoop tussen 11 uur ’s avonds en 8 uur ’s ochtends. De bierverkoop slonk met tien procent.

Maar het ministerie van Industrie en Handel ziet geen probleem in een hogere bierconsumptie. Mensen die meer bier drinken, zullen minder sterke drank gebruiken, aldus het ministerie tegen zakenkrant Kommersant, dat het wetsvoorstel maandag in handen kreeg.

Deripaska speelt een prominente rol in het Amerikaanse onderzoek naar banden tussen de Russische regering en het campagneteam van Trump. De Rus had een zakenrelatie met Trumps voormalige campagneleider Paul Manafort. Die zou Deripaska, kind aan huis in het Kremlin, voorgesteld hebben om hem op de hoogte te houden over Trumps campagne. Maar bewijs is er niet dat het Kremlin zo informatie uit team-Trump ontving.

Niet voor het eerst

Het is niet de eerste keer dat de Russische regering maatregelen neemt om Derispaska te hulp te schieten. De regering werkt ook aan plannen om Deripaska een handje te helpen in de Russische auto-industrie, maar kampt daar nog met klachten van andere producenten over concurrentievervalsing.

Het wetsvoorstel voor de biermarkt lijkt daar niet voor te hoeven vrezen. Bierbrouwers hebben tevreden gereageerd op het voorstel.