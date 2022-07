Rusland weigert ruim 400 gestolen westerse vliegtuigen terug te geven aan eigenaars

Terminal van de luchthaven bij de Russische stad Jekaterinenburg. Beeld ANP / SIPA USA

De verhuurders eisten in maart hun vliegtuigen terug, nadat ze hun zaken in Rusland moesten stoppen door westerse sancties in verband met de Russische invasie van Oekraïne. Vier maanden later zijn de vliegtuigen nog steeds niet terug en hebben de verhuurders claims bij verzekeraars ingediend voor 10 miljard euro.

De directeur van SMBC Capital Aviation, een van de grootste vliegtuigverhuurders ter wereld, noemde het vorige week ‘onwaarschijnlijk’ dat Rusland 34 vliegtuigen van het bedrijf ‘op afzienbare termijn, of überhaupt’ teruggeeft. Het bedrijf schreef 1,6 miljard euro af om het verlies van de toestellen te dekken.

Pogingen tot beslaglegging blijken ook weinig succesvol. Vliegtuigverhuurder AerCap (113 toestellen in Rusland) stapte begin juni naar een rechter in Sri Lanka toen een gestolen Airbus A330-300 daar opdook in de kleuren van Aeroflot, een luchtvaartmaatschappij in handen van het Kremlin. De rechter gaf in eerste instantie opdracht tot beslaglegging van het toestel, maar gaf kort daarna toch groen licht voor de terugvlucht naar Moskou.

De draai van de Sri Lankaanse rechter was het gevolg van zware druk van de Russische regering, zo onthulde The Washington Post dinsdag. Het Kremlin dreigde energieleveranties aan Sri Lanka te stoppen en het legde alle toeristische vluchten stil naar het eiland. Ook toen al kampte Sri Lanka met een economische crisis, die in de afgelopen dagen leidde tot bestormingen van overheidsgebouwen.

Poetin

De Russische president Vladimir Poetin gaf in maart persoonlijk opdracht tot de diefstal van de vliegtuigen. Hij tekende een wet om de buitenlandse toestellen in Rusland te registreren en zo ‘de ononderbroken werking te garanderen van de activiteiten van de burgerluchtvaart’.

De gestolen vliegtuigen maakten tussen maart en juni 6.899 vluchten in en buiten Rusland, zo stelt IBA, een adviesbureau in de luchtvaartsector. De meeste toestellen gaan op en neer tussen Rusland en Tadzjikistan.

Die vluchten worden steeds gevaarlijker, waarschuwen internationale luchtvaartautoriteiten. Boeing en Airbus stopten begin maart met de levering van reserveonderdelen aan Russische luchtvaartmaatschappijen. Ook reguliere onderhoudsprogramma’s voor de toestellen zijn stilgelegd.

Zwarte lijst

De Internationale Burgerluchtvaartorganisatie van de VN heeft Rusland ingelicht dat het land op een zwarte lijst dreigt te komen, zo stelt de Russische zakenkrant RBK. Andere landen op de lijst zijn Bhutan en Eritrea.

Het is onduidelijk hoe lang Rusland de gestolen vliegtuigen in de lucht kan houden. Reparateurs moeten reserveonderdelen uit andere vliegtuigen halen of aankloppen bij binnenlandse producenten van namaakonderdelen voor westerse vliegtuigen.

Het enige in Rusland geproduceerde passagierstoestel, de Soechoj Superjet 100, kampt met tegenslag door leveringsproblemen en een brand tijdens een landing in 2019, waarbij 41 mensen omkwamen.