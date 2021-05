Rusland weigert Europese toestellen die luchtruim Belarus mijden

Het RyanAir-toestel dat moest landen in Minsk. Beeld AFP

Austrian Airlines liet donderdag weten dat een vlucht van Wenen naar Moskou moest worden geannuleerd. Het Russische ministerie van Transport wilde niet reageren.

Austrian heeft vluchten over het Oost-Europese Belarus opgeschort en volgt daarmee het advies van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart. ‘Een verandering van de vluchtroute moet worden goedgekeurd door de autoriteiten. De Russische autoriteiten weigerden ons die toestemming te verlenen’, aldus een woordvoerder van de Oostenrijkse luchtvaartmaatschappij tegen persbureau AFP.

Air France meldde dat twee vluchten naar Moskou moesten worden geschrapt omdat Rusland weigerde het vluchtplan goed te keuren. Er leek echter geen sprake te zijn van een volledige Russische blokkade van vliegtuigen die het Belarussische luchtruim uit de weg gaan. Andere vluchten naar Russische bestemmingen konden wel gewoon doorgaan.

KLM laat weten niets te hebben vernomen over een sluiting van het Russische luchtruim voor maatschappijen die Belarus mijden. De luchtvaartmaatschappij zegt dat dagelijks ongeveer vijftien KLM-vluchten over Rusland vliegen.

‘Kaping’ Ryanair-toestel

De onrust in het Europese luchtruim volgt op de ‘kaping’ van een Ryanair-toestel en de arrestatie van de Belarussische dissident Raman Pratasevitsj op het vliegveld van Minsk. Daarop verbood de Europese Unie Belarussische luchtvaartmaatschappijen te landen op Europese luchthavens. Zij riep Europese maatschappijen op het luchtruim boven Belarus te mijden. Daar wordt tot dusverre in beperkte mate gehoor aan gegeven, blijkt uit cijfers van Eurocontrol. Woensdag vlogen 261 vluchten over Belarus, 118 minder dan een week eerder.

Volgens Belarus moest het vliegtuig met Pratasevitsj noodgedwongen landen vanwege een per e-mail binnengekomen bommelding. Deze e-mail blijkt echter pas 24 minuten nadat het toestel werd omgeleid te zijn verzonden, zo meldde Proton Technologies AG, de Zwitserse maildienst waarmee de desbetreffende e-mail is verzonden. Proton zegt bereid te zijn mee te werken aan een Europees onderzoek.

De mail zou afkomstig zijn van de Palestijnse groepering Hamas en had ‘Allahu Akbar’ als onderwerp. Hamas ontkende deze week iets met het dreigement te maken te hebben gehad. Proton stelt ‘geen geloofwaardig bewijs’ te zien voor de beweringen van Belarus. De Belarussische verkeersleiding droeg de piloten op naar Minsk uit te wijken, hoewel Minsk op dat moment twee keer zo ver weg lag als de oorspronkelijke bestemming, Vilnius in Litouwen.

De Griekse premier Mitsotakis zei tegen de Duitse krant Bild dat er geen agenten van de Belarussische veiligheidsdienst KGB of van andere veiligheidsdiensten aan boord waren, zoals gemeld door Ryanair-topman O’Leary en de Ierse minister van Buitenlandse Zaken Coveney. ‘We hebben het zeer zorgvuldig onderzocht’, aldus Mitsotakis.