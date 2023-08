Rusland vernietigde al bijna 300 duizend ton graan

Een vernietigd graandepot in de de buurt van Odesa. Beeld EPA

Bij de jongste aanval, in de nacht van dinsdag op woensdag, stuurde Rusland verschillende Iraanse kamikazedrones naar de haven van de Zuid-Oekraïense stad Izmajil. Volgens de Oekraïense minister van Infrastructuur, Oleksandr Koebrakov, verloor de haven daardoor 15 procent van zijn exportcapaciteit. Ook ging 13 duizend ton graan, voornamelijk bedoeld voor Egypte en Roemenië, verloren.

De aanval op Izmajil toont andermaal aan dat Rusland de Oekraïense graanexport onmogelijk wil maken. De haven van Izmajil is sinds het aflopen van het graanakkoord op 17 juli een belangrijke spil in de Oekraïense graanhandel. Vanwege haar ligging aan de rivier de Donau biedt de haven een exportroute die de Russische blokkades omzeilt: binnenvaartschepen kunnen, via de rivierdelta, Roemeense Zwarte Zeehavens bereiken.

Volgens minister Koebrakov was de luchtaanval in Izmajil de achtste op een Oekraïense haven in een maand tijd. Vergeleken met de 33 miljoen ton voedsel die Oekraïne vorig jaar dankzij het graanakkoord kon verschepen, is 270 duizend ton vernietigd graan niet veel. Maar de schade aan de infrastructuur vormt een groot probleem. Het herstel daarvan kan maanden duren.

Riskante aanval op Donau-havens

Met de aanvallen op Oekraïense Donau-havens neemt Rusland een risico. De rivier vormt namelijk de grens van het Navo-grondgebied: aan de overkant van het water ligt Roemenië. Als een raket of drone uit koers raakt en op Roemeens grondgebied terechtkomt, zou dat als een aanval op de Navo beschouwd kunnen worden. Vorig najaar leek een soortgelijk scenario uit te komen toen een raket van Russische makelij in Polen insloeg, maar later bleek die afkomstig van de Oekraïense luchtafweer.

Ondertussen overweegt Oekraïne om de graanexport over de Zwarte Zee mondjesmaat te hervatten. Rusland heeft voor de Oekraïense zeehavens blokkades opgeworpen, maar met een ‘humanitaire corridor’ door de territoriäle wateren van Roemenië probeert Oekraïne die te omzeilen. Vorige week werd deze vaarroute succesvol getest door een vrachtschip dat voer onder Hongkongse vlag.

Op een zorgeloze overtocht over de Zwarte Zee hoeven Oekraïense schepen zolang de oorlog voortduurt niet te rekenen. Rusland beschouwt alle schepen die onderweg zijn naar Oekraïense havens als ‘potentiële vervoerders van militaire vracht’. Eerder deze maand vuurde het Russische leger waarschuwingsschoten af om een Turks containerschip te stoppen dat onderweg was naar Izmajil.