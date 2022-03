Rusland verlegt de focus naar de Donbas: ‘Ze geven toe dat ze nu geen regime change in Kyiv kunnen bewerkstelligen’

Pro-Russische militairen op patrouille in Marioepol. Beeld REUTERS

Hallo Stieven. Een van de hoogste Russische officieren, majoor-generaal Sergej Roedskoj, zei vrijdag dat Rusland zijn krachten gaat concentreren op ‘het belangrijkste doel, de volledige bevrijding van de Donbas’. Waarom zegt Rusland dat hardop?

‘Dat Rusland zo openlijk sprak over hun zogenaamde oorlogsplan heeft inderdaad de hele wereld verrast, inclusief de Amerikanen. En eigenlijk zullen we pas de komende tijd merken of die opmerkingen ook juist zijn. Pas over een aantal dagen kunnen we zien of ze zich inderdaad vooral op de Donbas zullen richten en de inname van Kyiv en andere steden links laten liggen, of dat het een poging was de rest van de wereld zand in de ogen te strooien.’

Zijn er al berichten vanaf het front die deze woorden van Roedskoj ondersteunen?

‘Een belangrijke aanwijzing dat dit inderdaad hun plan is vanaf nu, is dat het Russische leger aan het noordwestelijke front rondom Kyiv al een aantal dagen lang defensieve posities aan het innemen is. Dat suggereert dat ze niet langer van plan zijn de hoofdstad te veroveren – dat de volledige omsingeling van Kyiv geen heilig doel meer is – maar dat ze hun terreinwinst proberen te consolideren en hun aandacht mogelijk op andere delen van het land willen richten.’

Dus je denkt niet het hardop formuleren van dit doel een poging is verwarring te zaaien, maar eerder een manier om aan het eigen volk uit te leggen dat dit altijd al de bedoeling was, en dat de oorlog dus eigenlijk geheel volgens plan verloopt?

‘Dat weten we dus echt pas zeker over een aantal dagen, maar het lijkt er inderdaad op dat dit een erkenning is dat de Russische militaire operatie niet zo perfect verloopt als ze van tevoren hadden gehoopt. In wezen geeft ‘s werelds op een na sterkste militaire macht nu toe dat het, na een maand zwaar vechten, er niet in is geslaagd om regime change in Kyiv te bewerkstelligen. Want dat de Russen hierop uit waren, was al vanaf het begin duidelijk met de opmars naar de Oekraïense hoofdstad.

‘Ze geven ook toe, tussen de regels door, dat het militaire plan om het Oekraïense leger op diverse fronten te overrompelen en op de knieën te krijgen, niet meer verwezenlijkt kan worden. Tenminste, niet op dit moment met deze beperkte en aangeslagen invasiemacht.’

Is dit een eerste stap op weg naar vrede?

‘Het maakt de kans op een nog verdere verlenging van de oorlog in ieder geval minder groot, al is het maar omdat een bloedige stadsoorlog in Kyiv dan niet meer aan de orde zou zijn. Als het Poetin straks lukt de Donbas-regio in handen te krijgen, zal zijn onderhandelingspositie bij toekomstige vredesbesprekingen bovendien veel beter zijn. Dan kan hij aan de onderhandelingstafel tegen Zelenski zeggen: ‘Erken gewoon de feiten op de grond, doe afstand van die regio en we hebben ons doel bereikt.’

Zelenski heeft altijd gezegd dat hij de Donbas nooit op zal geven. Hoe zal hij naar de woorden van Roedskoj hebben geluisterd?

‘Hij heeft twee dagen geleden nog gezegd dat als er een akkoord komt, hij dat eerst aan het Oekraïense volk wil voorleggen. De Oekraïners zullen de opgave van de Donbas op hun beurt nooit accepteren, dus Zelenski heeft zichzelf daarmee wel in een moeilijke positie gemanoeuvreerd. Maar uiteindelijk zal hij toch een keuze moeten maken. Of door blijven vechten, wetende dat het Oekraïnse leger ook flinke klappen heeft opgelopen waardoor het onzeker is hoe lang ze dit nog kunnen volhouden, of de feiten op de grond accepteren en kiezen voor een compromis met Rusland.’

Is er ook nog een scenario mogelijk dat het de Russen niet lukt de Donbas in te nemen? Ze zijn de afgelopen vier weken immers niet onfeilbaar gebleken.

‘Het staat inderdaad niet vast dat de Russen al hun doelen daar zullen bereiken, maar als ze zich daadwerkelijk gaan concentreren op dit ene oorlogsdoel, dan maakt het de kans militair gezien wel veel groter dat het ze lukt. Want het klopt dat we het Russische leger flink hebben overschat aan het begin van de oorlog en het Oekraïense leger enorm hebben onderschat. Maar we moeten nu niet de fout maken hetzelfde te doen door de andere kant op te redeneren en het Russische leger nu volledig af te doen als amateurs. Het is nog altijd het tweede leger van de wereld en als dat zich vanaf nu inderdaad gaat concentreren op de Donbas, zouden ze dat doel best wel eens kunnen bereiken.

‘Moskou weet heel goed dat het Oekraïense leger, dat al zwaar onder druk staat, straks niet zomaar versterkingen naar de Donbas kan sturen om het Russische leger tegen te houden. De Oekraïense legertop moet Kyiv blijven beschermen, ook al zit een Russische aanval op de hoofdstad er voorlopig niet meer in. Dit geldt ook voor de andere gebieden in het oosten en het zuiden waar nu strijd geleverd wordt. De Russen zullen er alles aan doen om de Oekraïense eenheden hier in de klem te houden.’

