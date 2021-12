Rusland verbiedt oudste mensenrechtenorganisatie van het land

Yuri Dmitriyev, manager bij Memorial, werd beschuldigd van het produceren van kinderpornografie en het misbruiken van zijn pleegdochter, hij kreeg 15 jaar cel. Beeld Peter Kovalev/TASS

Memorial is eind jaren tachtig opgericht door onder anderen de Russische kerngeleerde en dissident Andrej Sacharov. Een groot deel van Memorials activiteiten bestond uit historisch onderzoek naar de Goelag, het netwerk van strafkampen waar miljoenen mensen in de Sovjet-Unie zaten opgesloten.

‘Herschrijving van de geschiedenis’

Voor dat onderzoek is geen ruimte meer in Rusland. De Russische regering heeft tal van wetten ingevoerd die ‘herschrijving van de geschiedenis’ verbieden en onderzoeksorganisaties het werk onmogelijk maken. Memorial werd in 2015 al door de autoriteiten tot ‘buitenlands agent’ verklaard, wegens donaties uit andere landen.

‘Waarom, in plaats van trots te zijn op het land dat de wereld van het fascisme heeft bevrijd, wordt ons aangeboden om berouw te tonen voor ons, zoals is gebleken, duistere verleden’, zei de officier van justitie dinsdag in de rechtszaal. ‘Omdat iemand hiervoor betaalt. De organisatie die beweert het geweten van de natie te zijn, wil om de een of andere reden mensen er niet aan herinneren wie betaald heeft voor haar publicaties.’

Medewerkers van Memorial zeiden voorafgaand aan het vonnis door te zullen gaan met hun werk. ‘We zullen vanuit onze appartementen door blijven werken totdat ze ons allemaal gevangen zetten’, zei Oleg Orlov, lid van het bestuur van Memorial, tegen persbureau Reuters. ‘Maar ons werk zal natuurlijk veel, veel moeilijker worden.’