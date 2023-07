Rusland verbiedt geslachtsaanpassing onder mom van strijd tegen westerse ‘anti-gezinsideologie’

De Doema tijdens de stemming over de nieuwe wet. Beeld AP

In het wetsvoorstel, dat vrijdag door het Russische lagerhuis werd goedgekeurd, staat dat artsen enkel geslachtsaanpassende operaties mogen uitvoeren als er sprake is van ‘aangeboren fysiologische afwijkingen’ bij kinderen.

Daarnaast wordt het verboden voor ‘mensen die hun geslacht veranderen’ om adoptieouder of voogd te worden en kan een huwelijk nietig worden verklaard worden als een van beide echtgenoten een geslachtsverandering heeft ondergaan.

De wet moet nog worden goedgekeurd door het Russische hogerhuis en ondertekend door president Vladimir Poetin voordat hij van kracht wordt, maar dat is een formaliteit.

Recht op medische zorg

De Russische transgendergemeenschap heeft geschokt gereageerd. ‘Zodra de wet ingaat, zullen de gevolgen hard zijn, aangezien transgender personen het recht op medische zorg wordt ontzegd, wat grondwettelijk is gegarandeerd’, zei trangender politicus Yulia Alyoshina tegen CNN.

‘Ik heb veel brieven ontvangen met zinnen als: ‘Ik wil niet meer leven’, ‘Ik weet niet wat ik moet doen’,’ zei lhbti-activist Nef Tsellarjoes tegen persbureau Reuters. ‘Transgender personen in Rusland zijn bang en wanhopig.’ Verschillende advocaten, activisten en psychiaters verzetten zich tegen de wet, omdat het zou indruisen tegen bestaande wetten in Rusland.

Lhbti’ers al jaren in de verdrukking in Rusland

Het wetsvoorstel is het nieuwste in een lange rij lhbti-beperkende maatregelen die onder Vladimir Poetin werden doorgevoerd in een poging ‘traditionele gezinswaarden te herstellen’ in Rusland, hierbij vurig gesteund door de Russisch-orthodoxe kerk.

Het begon tien jaar geleden met de zogenoemde homopropagandawet - een wet die promotie van niet-heteroseksuele relaties tussen minderjarigen verbood. In 2020 volgde een algemeen verbod op het homohuwelijk en eind vorig jaar kwam daar een algemeen verbod op ‘propaganda’ over ‘niet-traditionele seksuele relaties’ in films, literatuur en media bovenop.

Sinds de invasie van Oekraïne in 2022 wordt het optreden tegen de lhbti-gemeenschap met een anti-westers sausje overgoten. Poetin schildert lhbti’ers sindsien af als westerse wapens die de Russische traditionele waarden willen vernietigen. Volgens de Russische politici die de wet goedkeurden vrijdag was dit onder meer nodig om Rusland te beschermen tegen ‘de westerse anti-gezinsideologie.’

Dat het Westen zulk gedachtegoed exporteert is onzin, aldus genderonderzoekers tegen persbureau AP. In de Sovjet-Unie werd al onderzoek gedaan naar transseksualiteit, en het was in de jaren twintig al mogelijk je geslacht aan te laten passen in je papieren. ‘Dat was normaal en niemand deed er moeilijk over’, aldus directeur van de onafhankelijke Onafhankelijke Psychiatrische Vereniging van Rusland (IPA) Ljoebov Vinogradova tegen persbureau AP. ‘ En nu zou het ineens ingaan tegen onze traditionele waarden?’