Rusland trekt aanklacht tegen Wagnerbaas in, ook huurlingen gaan vrijuit

Jevgenio Prigozjin eiste het vertrek van minister van Defensie Sergej Sjojgoe en chefstaf Valeri Gerasimov. Beeld AP

Prigozjin zou op weg zijn naar Belarus. Zijn soldaten zullen teruggaan naar Oekraïne, en niet vervolgd worden, vanwege hun ‘verdiensten in de strijd’. Wagnersoldaten die niet hebben deelgenomen aan de mars op Moskou kunnen zich inschrijven bij het Russische leger. De woordvoerder van het Kremlin, Dmytri Peskov, heeft dat zaterdagavond bevestigd.

De afwikkeling van de strafzaak tegen Prigozjin, en de straffeloosheid van zijn soldaten, maakten deel uit van het akkoord dat Prigozjin zaterdagavond sloot. De overeenkomst maakte een einde aan twee dagen van oplopende spanning en geruchten over een staatsgreep, over de val van president Poetin en over een mogelijke inname van Moskou door Wagner.

De Wagnersoldaten rukten zaterdag dreigend op naar Moskou, waar al voorbereidingen werden getroffen voor een aanstaand gevecht. De huurlingen waren de hoofdstad al tot op zo’n 200 kilometer waren genaderd toen Prigozjin besloot rechtsomkeert te maken.

Zaterdagavond was nog steeds onduidelijk welke concessies Rusland verder had gedaan om Wagner tevreden te stellen. Prigozjin had het ontslag van de minister van Defensie, Sergej Sjojgoe, en chef van de generale staf, Valeri Gerasimov, geëist. Berichten over hun vertrek deden al gauw de ronde, maar Peskov liet weten dat Sjojgoe nog steeds het vertrouwen had van Poetin.

Over de auteur

Michel Maas is buitenlandredacteur van de Volkskrant. Eerder was hij oorlogsverslaggever en correspondent in Oost-Europa en in Zuidoost-Azië.

Prigozjin, die dreigde de hoofdstad met duizenden soldaten binnen te trekken, ging na een dag onderhandelen akkoord met een ‘de-escalatie’ van de spanningen ‘om een bloedbad te voorkomen’. Hij zou uiteindelijk een voorstel van de Belarussische president Aleksandr Loekasjenko hebben geaccepteerd.

Volgens de bekendmaking van Belarus zou de Russische president Vladimir Poetin zaterdagochtend met zijn trouwe bondgenoot Loekasjenko hebben overlegd, waarna Loekasjenko onderhandelingen met Prigozjin begon. ‘Die onderhandelingen duurden de hele dag, waarna ze overeenkwamen dat het ontoelaatbaar was een bloedbad te creëren op Russisch grondgebied’, aldus Belarus, zaterdagavond.

Prigozjin zou volgens het akkoord ‘de beweging van gewapende leden van de Wagnergroep op Russisch grondgebied stopzetten en verdere stappen nemen om de spanningen te de-escaleren’, aldus een bekendmaking van het paleis van Loekasjenko.

Op het Telegramkanaal van Wagner zei Prigozjin dat zijn troepen rechtsomkeert maakten, om bloedvergieten te voorkomen. De huurlingen van Wagner keren ‘volgens plan’ terug naar hun bases, aldus Prigozjin.