Rusland stuurt Instagrammers van kerk naar de kerker om seksueel getinte kiekjes

Roeslan Bobiëv en model Anastasia Tsjistova voor de Basiliuskathedraal. Beeld Instagram

Blogger Roeslan Bobiëv en model Anastasia Tsjistova waren eind oktober de eersten die werden opgesloten. Ze hadden via Instagram een foto verspreid waarop ze met kleren aan orale seks simuleerden voor de Basiliuskathedraal op het Rode Plein in Moskou. Bobiëv (23) en Tsjistova (19) betuigden spijt, maar dat maakte weinig indruk op de rechter. Die veroordeelde de twee tot tien maanden gevangenisstraf wegens ‘het kwetsen van de religieuze gevoelens van gelovigen’.

In de afgelopen weken heeft de politie nog zeker vijf onderzoeken ingesteld naar vooral vrouwelijke verdachten. Agenten arresteerden een 22-jarige vrouw die haar borsten liet fotograferen voor de Basiliuskathedraal in Moskou en een 31-jarige vrouw die ruim een jaar geleden in een string poseerde voor de Izaäkkathedraal in Sint-Petersburg.

Geen fratsen

Ook in provinciesteden haalt de politie de teugels aan. Een politiewoordvoerder in de stad Kaloega zei donderdag dat agenten ‘tijdens het monitoren van het internet een foto hebben ontdekt van een meisje met op de achtergrond een van de kerken van Kaloega’. De jonge vrouw houdt op de foto haar rok omhoog zodat haar slipje is te zien. Net als de andere verdachten kan ze een jaar gevangenisstraf krijgen.

De boodschap aan Russen is duidelijk: geen fratsen meer bij kerken. De autoriteiten delen al langer straffen uit voor fout gedrag bij oorlogsmonumenten en overheidsgebouwen.

Religieuze activisten gaven een aantal van de makers van de foto’s aan bij de autoriteiten. Zij krijgen ruim baan in Rusland, aangezien president Poetin zich steeds nadrukkelijker presenteert als hoeder van traditionele waarden, die volgens hem bedreigd worden door westerse invloeden.

Pussy Riot

Het is de eerste keer dat de politie zo streng handhaaft op naleving van de wet die de gevoelens van gelovigen beschermt. Het Russische parlement nam de wet aan in 2013, vlak nadat de feministische punkband Pussy Riot een veertig seconden durend optreden gegeven had in de Moskouse Christus-Verlosserkathedraal (‘Moeder van God, jaag Poetin weg’). Twee bandleden kregen twee jaar strafkolonie wegens hooliganisme.

In tegenstelling tot Pussy Riot lijken de verdachte Instagrammers geen politieke bedoelingen te hebben met hun foto’s. ‘Ik ben wat te ver gegaan met het Instagrammen’, aldus een 31-jarige verdachte in de rechtbank over haar foto in een string voor de Izaäkkathedraal. ‘Ik heb foto’s gemaakt zonder na te denken, zo is het gebeurd, daarna heb ik pas nagedacht.’

Geen van de verdachten presenteerde de foto’s als protest tegen de Russisch-orthodoxe kerk. De makers leken vooral op likes te hopen met een sexy pose voor een beroemde bezienswaardigheid, en niet voor een religieuze tempel. Twee van de kathedralen op de foto’s, de Izaäkkathedraal en Basiliuskathedraal, doen al jaren geen dienst meer als gebedsruimte, maar als musea.