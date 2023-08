Rusland stuurt elite-eenheden naar zuiden, paratroepen moeten opmars Oekraïne stoppen

Oekraïense soldaten in een tank op 25 augustus 2023. Beeld REUTERS

De verplaatsing van de luchtlandingstroepen van de VDV, die voor de oorlog werd beschouwd als een van de beste onderdelen van het Russische leger, wordt onder meer gemeld door Oekraïne en de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW), die de oorlog nauwgezet volgt.

Eenheden van een van de VDV-onderdelen, de 76ste Guards-divisie, zijn verplaatst van Kreminna in de noordelijke regio Loehansk naar het zuiden. Volgens het ISW moeten ze ‘kwetsbare posities’ versterken aan het zuidelijk front.

Over de auteur

Stieven Ramdharie is ruim 20 jaar buitenlandredacteur van de Volkskrant met defensie als belangrijkste specialisme.

Kyiv meldde maandag de inname van Robotyne, waarmee het door de eerste Russische verdedigingslinie is gebroken. Met een opmars en inname van Melitopol, zo’n 80 kilometer verderop, kan Oekraïne proberen het Russische invasieleger in tweeën te splitsen.

Hoeveel paratroepen naar het zuidelijke front zijn gedirigeerd is niet duidelijk. Ook zijn er berichten dat militairen vanaf de zuidelijke stad Cherson naar het strijdgebied rond Robotyne zijn gestuurd. Begin augustus werden al eenheden van een ander VDV-onderdeel, het 7de Guards-divisie, ingezet bij de zware gevechten rond Robotyne.

Russische nood hoog

Deze soldaten konden de val van het dorpje echter niet voorkomen. ‘Het Russische opperbevel zou kunnen besluiten deze nieuwe versterkingen in te zetten om de volgende reeks defensieve posities ten zuiden van de huidige Oekraïense opmars te versterken’, aldus de militaire deskundigen van het ISW.

Dat de Russische nood nu hoog is, blijkt ook uit de rol die de 76ste Guards-divisie normaal vervult. ‘Volgens de Russische militaire doctrine maakt de 76ste divisie, althans op papier, deel uit van hun strategische reserves’, aldus een Oekraïense reserve-officier, die vorige week als een van de eerste de verplaatsing meldde. ‘Dit onderstreept de ernst van de stap’, aldus de officier, die onder de naam Tatarigani veel twittert over de oorlog.

De Amerikaanse militaire deskundige Rob Lee, een deskundige op het gebied van het Russische defensiebeleid, is het met hem eens. ‘Dit laat zien dat het Russische leger in het zuiden onder zware druk staat en dat Rusland nu zijn reserves en beschikbare eenheden inzet’, twittert Lee, een van de meest geraadpleegde militaire bronnen over de oorlog. ‘De 76ste is misschien wel de beste divisie van Rusland en is relatief uitgerust.’

Hoog aanzien

De verplaatsing van de paratroepen maakt nog eens duidelijk hoe zwaar Moskou leunt op de VDV-luchtlandingstroepen om het Oekraïense tegenoffensief te frustreren. De paratroepen, die zijn uitgerust met zwaar materieel zoals tanks en pantserwagens, vechten onder andere ook mee bij Bachmoet om een Oekraïense doorbraak in de Donbas te voorkomen. Bij de bloedige strijd om het stadje vorig jaar werden ze nog buiten de strijd gehouden.

De VDV-soldaten, herkenbaar aan hun blauwe baret, stonden voor de oorlog in hoog aanzien in het Russische leger. Hun imago kreeg direct na de invasie een forse deuk toen ze er niet in slaagden het vliegveld Hostomel vlakbij Kyiv in te nemen. Dat had de aanvoer van troepen mogelijk moeten maken om de aanval op Kyiv te openen.

Het mislukken van deze operatie en de grote militaire verliezen onder de paratroepen in de maanden daarna, leidden ertoe dat VDV-commandant Andrej Serdjoekov door president Vladimir Poetin de laan werd uitgestuurd. Ook internationaal werd met verbazing gekeken naar het optreden van de paratroepen. De VDV plaatste zich graag op één lijn met vergelijkbare Amerikaanse luchtlandingsdivisies, zoals de vermaarde 82ste Airborne-divisie.

‘Flink gedegradeerd’

Volgens het Britse ministerie van Defensie heeft de VDV sterk aan kracht ingeboet door de militaire verliezen én aan aanzien. ‘De VDV is flink gedegradeerd ten opzichte van haar ‘elite’-status van voor de invasie’, aldus het ministerie in juni op basis van informatie van de inlichtingendiensten. Volgens Londen probeerden commandanten de eenheden die niet zwaar waren getroffen in de oorlog, nog in stand te houden als reserve.

Maar dit liep echter op niets uit. ‘In plaats daarvan waren ze gedwongen ze in te zetten om de frontlijn in Bachmoet te behouden’, aldus het ministerie over de inzet van de paratroepen in dit deel van Donetsk. Het gevolg is dat Rusland nu minder troepen in reserve heeft als de nood heel hoog is.

‘De Russische strijdmacht is waarschijnlijk minder flexibel in het reageren op operationele uitdagingen’, aldus Londen. Het sturen van de extra paratroepen nu naar het gebied bij Robotyne, zal dit probleem alleen maar verergeren.