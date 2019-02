Rusland stapt na VS ook uit kernwapenverdrag, Poetin laat direct raketten ontwikkelen

Beide landen kunnen nu beginnen aan de plaatsing op land van korte- en middellangeafstandsraketten. Poetin zei zaterdag meteen opdracht gegeven te hebben tot de ontwikkeling van zulke wapens. Maar hij zegt de kernwapens alleen in stelling te brengen als de VS dat eerst doen.

De VS zagen al geen heil meer in het verdrag. Vrijdag kondigden de Amerikanen aan eruit te stappen wegens vermeende Russische schendingen van het verdrag. De Russen zouden al stiekem een kernraket ontwikkeld hebben met een bereik tussen de 500 en 5.500 kilometer. Andersom zeggen de Russen dat de Amerikanen het verdrag schenden door de optuiging van een raketschild in Roemenië.

Volgens de VS en Rusland ontwikkelen andere landen al jaren ongestoord kernwapens, terwijl Washington en Moskou die niet mogen produceren. De Amerikaanse president Trump zei eind vorig jaar dat het INF-verdrag alleen kan overleven als China zich erbij aansluit.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken bekritiseerde de Amerikaanse president Trump zaterdag voor het beëindigen van het INF-verdrag. China waarschuwt voor ‘ongunstige gevolgen’.

Op papier geldt het akkoord na opzegging nog zes maanden, tot augustus. De slagingskans van bemiddeling door Europese landen lijkt klein. De Duitse bondskanselier Merkel zei eerder te zullen proberen om het INF-verdrag te redden, maar de VS en Rusland zeggen nauwelijks meer te geloven in onderhandelingen. President Poetin zei zaterdag dat hij zijn ministers opdracht gegeven heeft om geen gesprekken met de Amerikanen meer te beginnen over ontwapening.

Europese landen vrezen een wapenwedloop tussen de VS en Rusland, zoals in de Koude Oorlog, met Europa als potentieel strijdtoneel. Russische kernraketten in het oosten en nieuwe Amerikaanse kernraketten op eigen grondgebied is geen ondenkbaar scenario meer.

Ook het akkoord over langeafstandsraketten staat op losse schroeven, zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken zaterdag. New START, het Amerikaans-Russische verdrag over de beperking van strategische wapens tot 1.550 kernkoppen, loopt in 2021 af. Rusland zegt dat de regering van Trump onderhandelingen over verlenging afhoudt.

Vervalt ook dat verdrag, dan komt er een einde aan wederzijdse inspecties die er nu nog voor zorgen dat de VS en Rusland elkaars nucleaire activiteiten in de gaten kunnen houden.