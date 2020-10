Rusland: ‘Staakt-het-vuren tussen Armenië en Azerbeidzjan in conflict Nagorno-Karabach’

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov (midden) bemiddelde bij de besprekingen in Moskou tussen de buitenlandministers van Azerbeidzjan, Jeyhun Bayramov (links), en Armenië, Zohrab Mnatsakanyan (rechts). Beeld AP

Lavrov maakte dat vannacht om 3.00 uur (lokale tijd, 2.00 uur in Nederland) bekend in Moskou, nadat delegaties van beide landen 10 uur lang besprekingen hadden gevoerd in de Russische hoofdstad. Volgens de Russische minister zijn Armenië en Azerbeidzjan ook overeengekomen om besprekingen te starten over een oplossing van het conflict.

De Russische president Vladimir Poetin had beide landen uitgenodigd voor vredesbesprekingen in Moskou. Rusland heeft goede banden met zowel Armenië als Azerbeidzjan. De twee landen waren sinds twee weken weer in gevecht om de omstreden regio Nagorno-Karabach, waar vooral etnische Armeniërs wonen. Internationale leiders hadden ook al opgeroepen een einde aan de gevechten te maken, maar dat had nog geen concreet resultaat.

Donderdag begonnen de vanuit de zogeheten Minsk-groep geplande overleggen over een staakt-het-vuren in het gebied. Deze groep van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) wordt voornamelijk gevormd door Frankrijk, Rusland en de VS en probeert sinds 1994 een oplossing te vinden voor het conflict. Volgens Lavrov zal de Minsk-groep bemiddelen in de gesprekken tussen beide landen.

De Armeense minister van Buitenlandse Zaken en zijn Azerbeidzjaanse ambtsgenoot spraken niet met verslaggevers.

De gevechten van de afgelopen weken zijn de ergste sinds een oorlog in 1991-94 waarbij ongeveer 30.000 mensen omkwamen en die eindigde met een staakt-het-vuren dat herhaaldelijk is geschonden. Azerbeidzjan zei vrijdag dat sinds 27 september 31 Azerbeidzjaanse burgers zijn gedood en 168 gewond zijn geraakt. Het heeft geen informatie vrijgegeven over militaire slachtoffers. Nagorno-Karabach zei dat 376 van zijn militair personeel en 22 burgers zijn gedood sinds het begin van de conflict.