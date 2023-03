Rusland schept op over hypersonische raketten, maar zijn ze effectief?

De Kh-47M2 Kinzhal-raket. Beeld ANP / EPA

De Russische president Vladimir Poetin noemde de Kh-47M2 Kinzhal (‘dolk’) bij de presentatie bijna vijf jaar geleden een van Ruslands ‘nieuwe generatie wapens’. Inmiddels is de raket al een aantal keer op Oekraïense doelen afgeschoten. De Kinzhal moet de hightechkant tonen van het Russische leger, dat in de oorlog wordt geplaagd door talloze problemen.

Na lancering bereikt de raket snel een snelheid van Mach 4, bijna vijfduizend kilometer per uur. Volgens Rusland kan de Kinzhal daarna met Mach 10, meer dan twaalfduizend kilometer per uur, op een belangrijk doelwit afgaan. ‘Niemand had oog voor ons’, zei Poetin in 2018 bij de presentatie van het hypersonische wapen en nog vijf andere nieuwe raketten. Hij doelde op het Westen, dat betwijfelde of het Russische leger wel kon moderniseren. ‘Wel, luister nu naar ons’, zei Poetin op triomfantelijke toon.

Alleen, hoe goed is de Kinzhal eigenlijk? Belangrijker nog: zetten de Russen het ‘superwapen’ wel effectief in? Slechts een paar landen werken nu aan hypersonische wapens, die de ‘wapens van de toekomst’ worden genoemd. Behalve Rusland zijn dat de VS, China en Noord-Korea. Met deze wapens kan de vijand razendsnel worden verrast. Vanwege de enorme snelheid en wendbaarheid tijdens de vlucht kunnen hypersonische wapens moeilijk worden neergehaald door de luchtverdediging.

Oorlogsdebuut

Dit bleek donderdag opnieuw bij de rakettenregen. Oekraïne zei 34 van de 84 Russische raketten te hebben neergehaald, maar niet één van de zes Kinzhals werd uit de lucht geschoten. ‘Wij hebben geen verdediging tegen dit soort wapens’, aldus een woordvoerder van de luchtmacht. Dit is waarschijnlijk ook de reden dat Rusland, dat na een jaar oorlog kampt met een nijpend tekort aan hightechraketten, zoveel Kinzhals tegelijk inzette. Tot nu toe werden per aanval slechts een paar afgeschoten.

Het hypersonische wapen maakte zijn oorlogsdebuut al in de eerste maand van de oorlog. Rusland zei toen een ondergronds wapendepot in West-Oekraïne en een benzinedepot te hebben aangevallen. Daarna werd de Kinzhal nog een paar keer gebruikt, onder andere tegen doelen in de havenstad Odesa. De raket heeft een bereik van tweeduizend kilometer en wordt door gevechtsvliegtuigen of bommenwerpers veilig afgevuurd vanuit Rusland.

De VS, die in tegenstelling tot Rusland en China nog geen operationeel hypersonisch wapen hebben, volgen de Kinzhal-lanceringen sindsdien op de voet. ‘Het is bijna onmogelijk ze te stoppen’, zei president Joe Biden na de eerste aanval. Maar de Amerikanen tonen zich niet onder de indruk van de Kinzhal-raketten. ‘Hun inzet heeft het conflict niet fundamenteel veranderd’, zei minister van Defensie Lloyd Austin in mei vorig jaar, nadat er twaalf waren afgevuurd bij diverse aanvallen.

Slechte planning

Ook de keuze van de doelwitten leidde ertoe dat de Russen geen stempel op de oorlog konden drukken met hun hypersonische wapen. De Kinzhal is voorzien van een explosieve lading van 480 kilo en werd ontwikkeld om hoogwaardige militaire doelen snel te vernietigen: hoofdkwartieren, schepen, wapendepots, vliegvelden en commandocentra. De Russen gebruikten het wapen echter niet altijd om dit soort hoogwaardige doelen uit te schakelen.

Het ministerie van Defensie in Moskou claimde donderdag dat behalve energiecentrales ook ‘belangrijke onderdelen van de Oekraïense militaire infrastructuur’, zoals munitiefabrieken, waren geraakt bij de rakettenregen. Volgens Kyiv waren het voornamelijk energiecentrales.

‘De raketteninzet door Rusland is minder effectief en doorslaggevend geweest bij het helpen bereiken van de oorlogsdoelen dan de leiders in Moskou waarschijnlijk hadden verwacht’, aldus defensiedeskundige William Alberque van het Internationale Instituut voor Strategische Studies (IISS) maandag in een analyse. Volgens Alberque heeft dat onder andere te maken met een slechte planning van de aanvallen en beperkte inlichtingen over de beoogde doelen.