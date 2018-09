Nieuws Rusland

Rusland roept Nederlandse ambassadeur in Moskou op het matje

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Nederlandse ambassadeur in Moskou, Renée Jones-Bos, op het matje geroepen. Aanleiding is de recente berichtgeving over twee Russische spionnen die dit voorjaar in Nederland werden ontmaskerd voordat ze een ‘cyberaanval’ konden plegen in Zwitserland.