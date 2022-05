Rusland profiteert van hogere energieprijzen, Nederlandse gasprijs stijgt na dichtdraaien gaskraan

Het Valhall-olieveld in de Noordzee. Europese landen zoeken naarstig naar alternatieven voor olie en gas uit Rusland. Dat drijft de energieprijzen op, en daar profiteerd Rusland van zolang het nog afnemers heeft voor zijn energie. Beeld AP

Russische handelsbalans fors in de plus, geldstroom stokt vooralsnog niet

Aan Rusland worden steeds meer sancties opgelegd, maar vooralsnog staat de handelsbalans in de plus. Rusland ontvangt meer geld door handel dan het uitgeeft. Dit komt vooral door de sterke stijging van de energieprijzen. Van januari tot en met april bedroeg het overschot op de Russische handelsbalans in totaal 96 miljard dollar (ongeveer 90 miljard euro), ruim drie keer zoveel als dezelfde periode vorig jaar, en het hoogste overschot sinds 1994. Dit blijkt uit cijfers van het Institute of International Finance (IIF). Door de instroom van buitenlands geld is Rusland minder kwetsbaar voor financiële sancties. Alleen een volledig energie-embargo kan Rusland raken, volgens IIF-econoom Robin Brooks. De EU stopt eind dit jaar met de invoer van vrijwel alle Russische olie; alleen voor Slowakije en Hongarije wordt een uitzondering gemaakt.

Handelsprijs gas stijgt na afsluiting

Nederland is na Finland, Polen en Bulgarije als vierde land afgesloten van de Russische gaskraan. Gazprom levert sinds maandag niet meer aan Nederland. De Nederlandse gasprijs is na dit bericht licht gestegen, op dinsdagmiddag 92 euro per megawattuur op de energiemarkt. De afgelopen 10 dagen was de handelsprijs nog relatief laag rond de 85 euro. Denemarken vreest het volgende land te zijn waar de Russische gasleveringen worden gestaakt. Het land weigert net als Nederland om voor gas in roebels te betalen.

Gasgrootverbruiker Nederland importeert maar weinig uit Rusland

Nederland is, vergeleken met de andere geboycotte landen, een relatief grote gasverbruiker. Ongeveer 40 procent van het totale Nederlandse energieverbruik bestaat uit gas. Toch is de Nederlandse invoer van Russisch gas beperkt; die schommelt rond de 15 procent van het gasverbruik en zo’n 4 procent van de totale energiemix. Bulgarije en Polen, die eind april al te maken kregen met Russische sancties, gebruiken relatief minder gas maar importeren wel een groter deel daarvan vanuit Rusland. Finland is voor gas vrijwel volledig afhankelijk van Rusland, maar de totale gasafhankelijkheid van het land is een van de laagste binnen de EU. De Finnen gebruiken vooral olie en kernenergie, en maar 3 procent van het energieverbruik bestaat uit gas. Denemarken heeft de afgelopen drie jaar nagenoeg geen Russisch aardgas ingekocht en zal de afsluiting nog het minst voelen.