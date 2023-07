Rusland: Oekraïense drone neergehaald bij Moskou • Oekraïne verovert weer dorpje in regio Zaporizja

Oekraïense troepen hebben een plaatsje in de zuidelijke regio Zaporizja heroverd op de Russen. Dat zeggen Oekraïense soldaten in een video die onder meer door president Volodymyr Zelensky op sociale media is gedeeld. ‘De 35ste brigade en het vrijwillige bataljon Arei hebben het dorp Staromayorske bevrijd. Glorie voor Oekraïne! Glorie voor onze helden!’, zeggen de soldaten, die tussen het puin staan en een Oekraïense vlag vasthouden.

Eerder vandaag maakte de Oekraïense legerleiding al bekend dat Oekraïense troepen ondanks hevige gevechten terreinwinst hadden geboekt op het zuidelijke front en Staromayorske naderden. Het is het tiende dorpje in dit gebied dat het Oekraïense leger sinds half juni weet te veroveren, maar van een grote opmars is nog geen sprake. Volgens experts probeerde Oekraïne de afgelopen maanden vooral om de Russische verdediging te ondermijnen en zwakke plekken in de linies te vinden.

Sinds een paar dagen gaan er berichten rond over een grootschalige Oekraïense aanval meer naar het westen in de regio Zaporizja. Rusland meldde woensdag dat Oekraïense troepen er niet in waren geslaagd om door de Russische linies heen te breken, maar andere berichten wijzen op enkele kilometers terreinwinst voor Oekraïne in de richting van de plaats Robotyne.

Redactie