‘Rusland loofde beloningen uit voor aanslagen op Navo-militairen in Afghanistan’

Amerikaanse soldaten arriveren in december 2019 op een plek waar zojuist een aanslag is gepleegd, nabij de luchtmachtsbasis Bagram - de belangrijkste Amerikaanse basis ten noorden van de Afghaanse hoofdstad Kabul. Beeld AP

De geheime diensten zouden er al maanden van overtuigd zijn dat een speciale Russische eenheid beloningen heeft uitgeloofd voor succesvolle aanslagen. Terwijl de Amerikanen met de Taliban onderhandelden over vrede (een proces dat nog steeds bezig is), zou er daadwerkelijk geld zijn uitgekeerd aan militanten van wie sommigen gelieerd zijn aan diezelfde Taliban. Het is onduidelijk over welke aanslagen het gaat, en of er ook echt Amerikaanse of andere westerse militairen in opdracht van Rusland zijn gesneuveld.

Geen actie van het Witte Huis

Er is woedend gereageerd op het nieuws van de Amerikaanse krant, vooral door Democraten die zich al langer opwinden over de relatie tussen president Donald Trump en de Russische leider Vladimir Poetin. Dat het Witte Huis nog geen actie heeft ondernomen, hoewel het allang beschikt over de belastende informatie, wekt grote verontwaardiging.

De kwestie zou in maart tot een fel debat hebben geleid in Trumps Nationale Veiligheidsraad over de mogelijke reacties: er zou een formele klacht ingediend kunnen worden bij Moskou, met het dringende verzoek met deze provocaties te stoppen, of er zouden strengere sancties kunnen worden ingesteld. Het is onduidelijk, schrijft de The New York Times, waarom er nog niets is gebeurd.

‘Trump haalde de banden met Poetin nog even aan, en nodigde hem uit voor de G7, terwijl zijn regering blijkbaar wist dat Rusland Amerikaanse troepen in Afghanistan probeerde te vermoorden, om de vredesbesprekingen met de Taliban te laten ontsporen’, twitterde senator Tim Kaine, die in 2016 de running mate was van Hillary Clinton.

President Trump was cozying up to Putin and inviting him to the G7 all while his Administration reportedly knew Russia was trying to kill U.S troops in Afghanistan and derail peace talks with the Taliban. https://t.co/C2GYSFFKXv — Tim Kaine (@timkaine) 27 juni 2020

Michael McFaul, een voormalige Amerikaanse ambassadeur in Rusland en hoogleraar politieke wetenschappen aan de Universiteit van Stanford, zei: ‘Ik hoop dat het Amerikaanse volk net zo verontwaardigd is over de zelfgenoegzaamheid van Trump. Nadat hij op de hoogte was gesteld van deze contracten om Amerikaanse soldaten te vermoorden, nodigde Trump Poetin uit voor de G7.’

‘Onzin’

Rusland ontkent de beschuldiging. ‘Dit toont de intellectuele capaciteit van de propaganda van de Amerikaanse inlichtingendiensten’, schrijft het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdag in een verklaring. ‘In plaats van iets betrouwbaars te verzinnen, komen ze met deze onzin.’

Ook de Taliban ontkennen ‘dergelijke relaties te onderhouden, met welke inlichtingendienst dan ook’. Een woordvoerder van de organisatie zegt dat het bericht een poging is de Taliban in een kwaad daglicht te stellen. Hij voegt eraan toe dat de Taliban in het verleden inderdaad aanslagen heeft gepleegd ‘met onze eigen middelen’. Dat veranderde ‘na onze deal met de Amerikanen. Hun levens zijn veilig, wij vallen hen niet aan.’

Het Witte Huis ontkent dat president Donald Trump op de hoogte was van inlichtingen. Vice-president Mike Pence is evenmin op de hoogte gebracht, zei woordvoerster Kayleigh McEnany zaterdag. Ze voegde eraan toe dat het hierbij niet gaat over de waarheidsgetrouwheid van de informatie, maar alleen over de vraag of Trump zou zijn geïnformeerd.