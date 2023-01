Rusland lijkt door kruisraketten heen te raken en zet in op minder effectieve drones

Een Kalibr-kruisraket wordt op een onbekende locatie gelanceerd vanaf een Russisch oorlogsschip, juli 2022. Beeld Russisch ministerie van Defensie / AP

Het Russische leger heeft de afgelopen periode minder raketaanvallen uitgevoerd. In oktober werden er 239 kruisraketten afgevuurd, in november 176 en in december 238, voornamelijk tijdens het oudejaarsoffensief. In de eerste 13 dagen van januari werd er geen enkele kruisraket afgeschoten, blijkt uit rapporten van de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW). De geavanceerde Kalibr-kruisraketten zijn voor het laatst ingezet op 16 december. Dat de frequentie van raketaanvallen afneemt, kan een teken zijn van steeds grotere tekorten.

Om de raketvoorraad niet te snel uit te putten, zet het Russische leger Iraanse drones in, voIgens het ISW. In oktober, tijdens het hernieuwde Russische offensief na de aanval op de Krimbrug, werden er 150 drones afgeschoten. In november waren er slechts 16 drone-aanvallen, maar vermoedelijk heeft Iran daarna een nieuwe voorraad geleverd. In december werden 107 drones geteld, in januari tot dusver al 84.

Drones zijn echter beduidend minder effectief dan kruisraketten. Oekraïne claimt van de afgevuurde aanvalsdrones sinds midden oktober ruim 90 procent te hebben onderschept. Van de kruisraketten treft een veel groter deel het beoogde doel, slechts zo’n 65 procent werd onschadelijk gemaakt. Dat er minder kruisraketten worden afgevuurd, betekent niet dat het rustig is aan het front: de beschietingen met artillerie en korteafstandsraketten gaan vrijwel onverminderd door.

Rusland ontkent dat het tekorten heeft. Een Telegrambericht van het Russische ministerie van Defensie: 'De Kalibr-raketten zullen nooit opraken.'

‘De Kalibrs zullen nooit opraken’, schreef het Russische ministerie van Defensie op 29 december op Telegram. Maar volgens de Oekraïense minister van Defensie Oleksii Reznikov is het arsenaal van Rusland, inclusief Kalibr-raketten, danig aan het slinken. Hij zegt dat de Russen inmiddels 88 procent van hun Iraanse Shahed-drones en 81 procent van hun langeafstandsraketten hebben verbruikt.