Rusland legt inreisverbod op aan tientallen prominente Britse journalisten

De Russische ambassadeur in Londen (links) tijdens een interview met BBC-journalist Clive Myrie. Myrie is een van de journalisten die de toegang tot het land is ontzegd. Beeld via REUTERS

De Russische sancties zijn gericht tegen een breed scala aan journalisten. Onder de getroffen individuen zijn Rusland-correspondenten, politieke en militaire analisten, columnisten en televisiepresentatoren, maar ook hoofdredacteuren en directeuren van belangrijke Britse media. Zo staan de hoofdredacteuren van de kranten The Times, The Daily Telegraph, The Independent en The Guardian en de voorzitter van de raad van bestuur van de publieke omroep BBC op de sanctielijst.

Wat al deze mensen met elkaar gemeen hebben, is volgens het Russische buitenlandministerie dat ze zijn betrokken bij ‘het doelbewust verspreiden van valse en eenzijdige informatie over Rusland en de gebeurtenissen in Oekraïne en Donbas regio’. Ze zouden ‘bevooroordeeld’ zijn en bijdragen aan het aanwakkeren van anti-Russische sentimenten in de Britse samenleving.

Well, that's a shame: the Russian govt has just banned me from the country. I can take comfort in that they don't know whether to call me a 'leading journalist' or a 'political expert' (politolog). I still think of myself as a friend of #Russia the countryhttps://t.co/h9yic5Ixe8 — Mark Galeotti (@MarkGaleotti) 14 juni 2022

Op het tweede deel van de Russische ‘stoplijst’ staan twintig personen die volgens Moskou verbonden zijn aan de Britse ‘defensie-industrie’. De Britse staatssecretaris van Defensie, Jeremy Mark Quin, en het hoofd van de Marine, admiraal Ben Key, en andere militaire bevelhebbers hebben een inreisverbod gekregen. De sancties zijn ook gericht tegen de topfunctionarissen bij verschillende militaire bedrijven, die volgens Moskou zijn betrokken bij wapenleveringen aan Oekraïne.

‘Anti-Russische acties’

Rusland treft de persoonlijke sancties in reactie op ‘anti-Russische acties van de Britse regering’, staat in een verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Naast sancties die erop gericht zijn om Rusland financieel te raken, heeft het Verenigd Koninkrijk de afgelopen maanden sancties opgelegd aan meer dan duizend Russische individuen en bedrijven die nauwe banden hebben met president Vladimir Poetin.

Het VK is ook een van de meest actieve en uitgesproken landen als het gaat om het bieden van steun aan Oekraïne, met premier Boris Johnson voorop. Eerder legde Rusland al inreisverboden op aan Johnson en veel andere Britse politici. In de verklaring van dinsdag staat dat het ministerie werkt aan verdere uitbreiding van de sanctielijsten.

Tot vijftien jaar celstraf

De Russische mediawaakhond Roskomnadzor houdt al sinds de begindagen van de oorlog scherp in de gaten wat er wordt geschreven over de invasie van Oekraïne, in zowel binnen- als buitenland. In maart kwam het Kremlin met een draconische nieuwe wet, waarin is vastgelegd dat wie ‘nepnieuws’ verspreidt tot vijftien jaar celstraf kan krijgen. Veel internationale media besloten daarop hun correspondenten weg te halen of hun werkzaamheden stil te leggen. Ook de verslaggeving van de BBC in Rusland lag tijdelijk stil, maar de nieuwszender besloot al na enkele dagen het werk te hervatten.

Verschillende Russische journalisten, waaronder de prominente politiek verslaggever en commentator Aleksandr Nevzorov, zijn al aangeklaagd op basis van de nieuwe mediawet. Vanwege hun eigen veiligheid werken een aantal Russische journalisten van The Moscow Times voorlopig in Amsterdam vanuit het hoofdkantoor van DPG Media. Ook de redacteuren van oppositiekrant Novaja Gazeta zijn uitgeweken naar verschillende plekken in Europa.

Rusland heeft de toegang tot verschillende buitenlandse nieuwssites geblokkeerd, waaronder de BBC en Deutsche Welle. Techbedrijven zoals Facebook en Google staan eveneens onder hoge druk van Moskou om informatie over de oorlog in Oekraïne voor het Russische publiek te censureren. Andersom worden Russische staatsmedia in veel landen geblokkeerd, tot woede van de Russische autoriteiten.