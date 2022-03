Rusland legt beslag op honderden leasetoestellen. Schade: 12 miljard euro

Ook de Russische maatschappij Aeroflot gebruikt veel geleaste vliegtuigen. Beeld AFP

Hun Russische klanten moesten de toestellen van Boeing en Airbus retourneren voor 28 maart, onder meer omdat zij die niet goed meer kunnen onderhouden. Door de internationale sancties tegen Rusland, een uitvloeisel van de invasie van Oekraïne, kunnen zij niet meer beschikken over reserveonderdelen. Daarnaast mag niet meer worden gevlogen op bestemmingen buiten Rusland. Ook omdat zij zelf geen zaken meer mochten doen met de Russen, vroegen de leasemaatschappijen hun vliegtuigen terug.

AerCap zwaar getroffen

Het Ierse AerCap is met 142 vliegtuigen een van de zwaarst getroffen bedrijven. Borgsommen kunnen een deel van de schade dekken, maar bedragen vaak niet meer dan bijvoorbeeld drie maanden huur.

Ierland en Bermuda, waar de meeste toestellen zijn geregistreerd, hebben het luchtwaardigheidscertificaat van de vliegtuigen ingetrokken. Een dubbele registratie, bijvoorbeeld in Rusland, is niet toegestaan. Zo’n 78 leasetoestellen konden nog tijdig in beslag worden genomen, omdat zij zich nog buiten Rusland bevonden.

Analisten voorspellen tegenover persbureau Reuters een juridische strijd van vele jaren over de vraag of verzekeraars de schade van de leasemaatschappijen moeten vergoeden. Ook als de vliegtuigen nog worden vrijgegeven, zal de schade aanzienlijk zijn. De toestellen moeten controleerbaar goed zijn onderhouden. ‘Ik ben bang dat we getuige zullen zijn van de grootste vliegtuigdiefstal uit de geschiedenis van de burgerluchtvaart’, zei Volodymyr Bilotkach, hoofddocent luchtvaartmanagement aan het Singapore Institute of Technology tegen persbureau Reuters.