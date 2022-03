Rusland kondigt staakt-het-vuren rond Marioepol af • Zelenski diep teleurgesteld dat Navo geen no-fly zone instelt

• In de belegerde stad Marioepol is een staakt-het-vuren ingegaan en hebben de Russen toegezegd burgers weg te laten komen

• Navo stelt geen no-fly zone in uit vrees voor een directe confrontatie met Rusland

• Zelenski: ‘Door geen no-fly zone in te stellen geeft Navo groen licht voor bombardementen’

• Een meerderheid van de Groningers is bereid de gaskraan verder open te zetten om minder afhankelijk te zijn van Russisch gas