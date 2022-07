Rusland knijpt gastoevoer via Nord Stream 1 weer verder af: nog maar 20 procent van potentiële toevoer

Het hoofdkantoor van Gazprom in St.-Petersburg. Beeld AP

Nord Stream 1 werd vorige week weer in gebruik genomen na tien dagen van onderhoudswerkzaamheden. Voor het onderhoud had Rusland de gastoevoer al verlaagd naar 40 procent van het normale niveau. Toen werd de afwezigheid van een andere turbine als reden aangevoerd. Die was in Canada voor onderhoud en mocht vanwege in de tussentijd ingestelde sancties tegen Rusland niet meer terug worden gegeven aan Gazprom. Duitsland en de EU gingen hier tegenin en verweten Rusland dat het een politieke keuze was om minder gas te leveren.

Het is geen verrassing dat Rusland de gaskraan weer dichtdraait; president Vladimir Poetin heeft direct na het hervatten van de toevoer al gezegd dat onderdelen mogelijk zouden kunnen ontbreken, met een verminderde levercapaciteit als gevolg.

Poetins spel

Volkskrant-energieverslaggever Bard van de Weijer wijst erop dat de gasprijzen na de jongste aankondiging van Gazprom amper gestegen zijn. ‘Dat betekent dat de markt er rekening mee hield dat de toevoer weer gehalveerd zou worden. Die verwachting is verwerkt in de prijs.’

Volgens Gazprom is de gastoevoer gehalveerd vanwege puur technische redenen, het onderhoud aan de turbines. Volgens Siemens Energy, dat de onderhoudswerkzaamheden aan de turbines uitvoert in Canada, ligt het probleem echter bij gebrekkige administratie van Gazprom.

De turbines zouden namelijk al klaar zijn om verscheept te worden, maar Gazprom moet douanedocumenten aanleveren om de import van de turbines mogelijk te maken. ‘Gazprom, de klant zijnde, is verplicht die aan te leveren’, zegt Siemens.

Wanneer de pijpleiding weer functioneert, is onduidelijk. Van de Weijer: ‘Begin augustus zouden de turbines weer werkzaam moeten zijn en zou het gas weer moeten vloeien, als Gazprom zich aan de afspraken houdt. De vraag is dan nog op hoeveel procent van de capaciteit. 100 procent lijkt me uitgesloten, maar 40 procent zou kunnen.’

Politieke reactie

Het kabinet en de Europese Unie treffen ‘alle voorbereidingen’ om tekorten te voorkomen, benadrukte Klimaatminister Rob Jetten vorige week. ‘Maar ook als er geen tekorten ontstaan, zullen Nederlandse huishoudens en bedrijven zich moeten voorbereiden op een winter waarin gas schaars blijft en de prijzen hoog.’

De minister roept mensen nog maar eens op om zo veel mogelijk energie te besparen. ‘Hoe verder we ons gasgebruik terugdringen, hoe makkelijker het wordt om de gasopslagen te vullen en ons voor te bereiden op komende winter’, aldus Jetten.

Volgens Van de Weijer is vooral de Duitse respons van belang: ‘Duitsland zit in alarmfase 2. Oftewel: gas is schaars. De volgende fase is dat de Duitse overheid zelf het gas gaat verdelen. Als Poetin de gaskraan niet had opengedraaid zouden ze naar alarmfase 3 zijn gegaan. Nu de toevoer weer gehalveerd is, moet dat heroverwogen worden.’